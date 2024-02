Audinate Group Limited est un fournisseur australien de technologies de réseaux audiovisuels professionnels à l'échelle mondiale. Sa principale activité est le développement et la vente de solutions de réseaux audiovisuels numériques. Ses produits comprennent des adaptateurs Dante AVIO, des logiciels, des produits compatibles Dante, des solutions pour les fabricants et des solutions pour les développeurs de logiciels. Dante est une plateforme technologique qui distribue des signaux audio et vidéo numériques sur des réseaux informatiques. Dante comprend des logiciels et des puces, des cartes et des modules qui sont vendus et intégrés dans les produits audiovisuels de ses clients fabricants d'équipements d'origine (OEM). Il fournit également une série de produits et de services destinés aux professionnels de l'audiovisuel, notamment des adaptateurs AVIO et des logiciels de gestion et de contrôle. Dante remplace toutes ces connexions par un réseau informatique, envoyant de la vidéo ou des centaines de canaux audio sur de minces câbles Ethernet avec une fidélité numérique. Dante est disponible dans plus de 3 500 produits de plus de 500 fabricants.

Secteur Equipements et pièces électroniques