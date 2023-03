Audioboom décroche un partenariat étendu avec la Formule 1 pour les podcasts

(Alliance News) - Audioboom Group PLC a annoncé mercredi le renouvellement de son partenariat avec Formula One World Championship Ltd pour la production, la distribution et la monétisation des podcasts officiels de l'organisme de sport automobile, y compris "F1 : Beyond the Grid" (F1 : au-delà de la grille) et "F1 Nation" (F1 Nation).

La société de podcasts basée à Londres a déclaré que la prolongation s'étendait jusqu'en 2025. Sa branche de production Audioboom Studios produira les podcasts, sa plateforme technologique gérera la distribution mondiale, tandis qu'Audioboom fournira également des services de monétisation par le biais de ses produits publicitaires et de Showcase, sa place de marché de technologie publicitaire.

Audioboom a déclaré que les podcasts officiels de la F1 ont été téléchargés plus de 80 millions de fois depuis que l'instance du sport automobile s'est lancée dans le podcasting en 2018.

'F1 : Beyond the Grid' est un podcast avec le journaliste Tom Clarkson, qui a mené des entretiens approfondis avec des pilotes de F1 actuels tels que Lewis Hamilton et Charles Leclerc, aux côtés des champions précédents dans l'histoire du sport, a déclaré Audioboom.

Il a ajouté que "F1 Nation" est un podcast avec Clarkson, le champion du monde Damon Hill et la journaliste de course Natalie Pinkham, qui se concentre sur des invités, des "experts" de la course et des histoires en coulisses.

"Nous sommes ravis d'étendre une fois de plus notre partenariat avec l'équipe de Formule 1. Ce partenariat englobe tous les aspects de la plateforme Audioboom - notre technologie de distribution, nos services de production par l'intermédiaire d'Audioboom Studios et nos produits publicitaires de pointe. Nous sommes ravis d'offrir une valeur ajoutée incroyable aux fans de podcasts engagés et dévoués de la F1", a déclaré Stuart Last, président-directeur général d'Audioboom.

Lisa Spencer-Hayes, responsable de la publicité numérique et des partenariats de contenu de la F1, a ajouté : "Depuis 2018, Audioboom et la Formule 1 ont travaillé main dans la main pour répondre aux besoins de nos fans dans l'espace podcast, d'abord avec Beyond The Grid, puis avec F1 Nation, un produit que nous avons lancé avec succès ensemble pendant le lockdown en 2020. Audioboom a fourni la vitesse, la précision, la fiabilité et la profondeur de distribution dont la Formule 1 a besoin et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat au cours des prochaines années.

Les actions d'Audioboom étaient en hausse de 6,3 % à 441,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

