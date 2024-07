Audioboom Group PLC - éditeur de podcasts - Prolonge ses accords avec plusieurs "podcasts de premier plan". Il s'agit notamment des podcasts humoristiques The Broski Report et The Nateland Podcast, ainsi que d'un trio de podcasts axés sur le crime véritable : Serialously with Annie Elise, National Park After Dark et Minds Of Madness. L'entreprise explique que ces cinq podcasts sont des éléments clés de son Audioboom Creator Network. Ils ont contribué à "plus de 70 millions de téléchargements sur le réseau au cours de l'année écoulée".

"Nous continuons à approfondir nos partenariats avec certains des meilleurs podcasts au monde. La plateforme intégrée unique d'Audioboom offrira à ces émissions une distribution, une technologie et une monétisation de premier ordre pour les années à venir, et nous sommes impatients d'aider nos créateurs partenaires à réussir", a déclaré Stuart Last, président-directeur général d'Audioboom.

Cours actuel de l'action : 231,52 pence, en baisse de 1,5 % mardi après-midi à Londres.

Evolution sur 12 mois : +13%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

