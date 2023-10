Audioboom Group plc est un éditeur de podcasts basé à Jersey. La technologie publicitaire et la plate-forme de monétisation de la société offrent des services commerciaux pour un réseau premium d'environ 250 podcasts, avec des partenaires, dont Casefile True Crime (US), True Crime Obsessed (US), The Morning Toast (US), No Such Thing As A Fish (UK) et The Cycling Podcast (UK). Audioboom Studios abrite une série de contenus produits par la société, notamment Devils in the Dark, F1 : Beyond The Grid, RELAX !, Covert, It's Happening with Snooki & Joey, Mafia, Huddled Masses et What Makes A Killer. Elle opère au niveau international, avec des opérations et des partenariats mondiaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. La plateforme permet de distribuer le contenu via Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, iHeartRadio, RadioPublic, Saavn, Stitcher, Facebook et Twitter, ainsi que sur les propres sites Web et applications mobiles des partenaires.

Secteur Internet