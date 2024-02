Audioboom Group PLC - éditeur de podcasts enregistré à Jersey avec des bureaux à Londres et à New York - déclare avoir atteint une "audience record" le mois dernier. Plus de 38,6 millions d'auditeurs uniques dans le monde ont téléchargé des podcasts sur le réseau Audioboom Creator Network en janvier, "un nouveau record mensuel" et plus de 9% de plus que la moyenne de 34,4 millions d'auditeurs atteints par mois au cours du quatrième trimestre 2023. La société indique qu'elle est désormais le cinquième plus grand éditeur de podcasts aux États-Unis, selon le classement de Triton Digital LLC, qui fournit des services de marketing et de gestion de contenu aux sociétés de streaming audio et de podcasts. Elle indique que la différence entre ses auditeurs hebdomadaires et ceux de Wondery LLC, qui occupe la troisième place, est passée de 2,5 millions à 1,5 million. Il ajoute qu'il "continuera à apporter de nouveaux podcasts de premier plan avec de fortes audiences sur la plateforme en 2024".

Stuart Last, directeur général, déclare : "Les auditeurs continuent d'affluer vers le podcasting et nous faisons un travail incroyable pour croître... plus vite que nos concurrents. Nous développons une véritable échelle d'audience mondiale, ce qui est essentiel pour offrir à nos marques partenaires des options publicitaires puissantes et ciblées afin de tirer le meilleur parti du podcasting pour nos créateurs."

Cours actuel de l'action : 265,00 pence, en hausse de 12 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 54 %.

