AudioEye, Inc. est une société de plateforme d'accessibilité numérique qui permet aux entreprises de toutes tailles de se conformer aux normes d'accessibilité des sites web à tous les niveaux de prix. La société opère par le biais du logiciel de publication et de distribution de contenu sur Internet et des services connexes et permet la conversion de contenu numérique dans des formats accessibles et permet la distribution en temps utile aux utilisateurs finaux sur n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle se concentre sur la vente d'abonnements pour ses solutions d'accessibilité de type logiciel-service. Ses solutions s'appuient sur une technologie basée sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle qui détecte et corrige les erreurs d'accessibilité les plus courantes. L'entreprise propose des solutions, telles que le test permanent, la remédiation et la surveillance, qui améliorent continuellement la conformité avec les lignes directrices pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG). Elle propose également des solutions supplémentaires, notamment des audits manuels périodiques, des remédiations manuelles et des services d'assistance juridique. Elle propose également des services de remédiation pour les PDF.

Secteur Services et conseils en informatique