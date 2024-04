AudioEye, Inc. est une société de plateforme d'accessibilité numérique qui permet aux entreprises de toutes tailles de se conformer aux normes d'accessibilité des sites web à tous les niveaux de prix. La société opère dans un seul segment en tant que fournisseur de logiciels de publication et de distribution de contenu Internet et de services connexes. Elle permet de convertir le contenu numérique en formats accessibles et de le distribuer en temps réel aux utilisateurs finaux sur n'importe quel appareil connecté à Internet. Ses solutions s'appuient sur une technologie fondée sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle qui détecte et corrige les erreurs d'accessibilité les plus courantes. Sa technologie répond à un large éventail de handicaps, dont la dyslexie, le daltonisme, l'épilepsie et bien d'autres encore. Ses offres comprennent une solution de test, de remédiation et de contrôle en continu. L'entreprise propose des solutions supplémentaires, telles que des audits périodiques, des remédiations technologiques assistées par l'homme et des services de soutien juridique. Elle propose également des services de remédiation, une application mobile native et des rapports d'audit pour aider ses clients.

Secteur Services et conseils en informatique