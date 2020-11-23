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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Growth Paris  >  AudioValley    ALAVY   BE0974334667

AUDIOVALLEY

(ALAVY)
  Rapport
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AUDIOVALLEY : Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-1 8-2 du code monétaire et financier

23/11/2020 | 18:30
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Regulatory News:

AUDIOVALLEY (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY):

La présente déclaration n’a pas fait l’objet d’un contrôle de l’AMF. Elle est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant.

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

05/03/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

35.000

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

4,38€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

153.300,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

18/08/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

4,18€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

418,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

19/08/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

400

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

4,21€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

1.684,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

02/09/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

9.600

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

4,20€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

40.320,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

04/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

50

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,81€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

190,50€

 

 

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

04/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

600

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,80€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

2.280,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

09/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

50

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,66€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

183,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

10/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

50

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,60€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

180,00€

 

 

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

ACHAT

DATE DE L’OPERATION

11/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

400

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,665€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

1.466,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

11/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

3.900

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,6128€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

14.090,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

13/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

32.108

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,60€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

115.588,80€

 

 

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

 

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L’OPERATION

VENTE

DATE DE L’OPERATION

16/11/2020

LIEU DE L’OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

18.982

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,60€

MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €

71.611,20€

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires 2020
Mercredi 27 janvier 2021, après bourse


© Business Wire 2020
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Données financières
CA 2020 22,6 M 26,7 M -
Résultat net 2020 -4,51 M -5,33 M -
Dette nette 2020 17,7 M 20,9 M -
PER 2020 -8,41x
Rendement 2020 -
Capitalisation 37,8 M 44,7 M -
VE / CA 2020 2,46x
VE / CA 2021 1,63x
Nbr Employés 95
Flottant 44,4%
Graphique AUDIOVALLEY
Durée : Période :
AudioValley : Graphique analyse technique AudioValley | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AUDIOVALLEY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 1
Objectif de cours Moyen 5,90 €
Dernier Cours de Cloture 3,67 €
Ecart / Objectif Haut 60,8%
Ecart / Objectif Moyen 60,8%
Ecart / Objectif Bas 60,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alexandre Saboundjian Chairman & Managing Director
Mario Cabanas Chief Operating Officer
Sébastien Veldeman Director-Finance & Administrative
Jean-Francois Mauguit Chief Technology Officer
Camille Saboundjian Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AUDIOVALLEY-15.63%45
TENCENT HOLDINGS LIMITED56.55%721 607
NETFLIX, INC.50.89%215 702
PROSUS N.V.45.05%175 715
NASPERS LIMITED36.26%87 382
UBER TECHNOLOGIES, INC.62.84%85 419
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