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AUDIOVALLEY : Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-1 8-2 du code monétaire et financier
Regulatory News:
AUDIOVALLEY (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY):
La présente déclaration n’a pas fait l’objet d’un contrôle de l’AMF. Elle est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant.
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EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
05/03/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
35.000
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
4,38€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
153.300,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
18/08/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
100
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
4,18€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
418,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
19/08/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
400
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
4,21€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
1.684,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
02/09/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
9.600
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
4,20€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
40.320,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
04/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
50
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,81€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
190,50€
|
|
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
04/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
600
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,80€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
2.280,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
09/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
50
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,66€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
183,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
10/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
50
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,60€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
180,00€
|
|
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
ACHAT
|
DATE DE L’OPERATION
|
11/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
400
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,665€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
1.466,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
11/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
3.900
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,6128€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
14.090,00€
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
13/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
32.108
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,60€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
115.588,80€
|
|
|
EMETTEUR
|
AUDIOVALLEY
|
LEI
|
894500JPCBV66V6XDD58
|
DECLARANT
|
Alexandre Saboundjian
|
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
|
|
QUALITE
|
CEO
|
DESCRIPTIF DE L’INSTRUMENT FINANCIER
|
ACTIONS
|
NATURE DE L’OPERATION
|
VENTE
|
DATE DE L’OPERATION
|
16/11/2020
|
LIEU DE L’OPERATION
|
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
|
NOMBRE DE TITRE
|
18.982
|
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
|
3,60€
|
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION EN €
|
71.611,20€
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires 2020
Mercredi 27 janvier 2021, après bourse
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|Recommandations des analystes sur AUDIOVALLEY
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|
Données financières
|
|CA 2020
|
22,6 M
26,7 M
-
|Résultat net 2020
|
-4,51 M
-5,33 M
-
|Dette nette 2020
|
17,7 M
20,9 M
-
|PER 2020
|-8,41x
|Rendement 2020
|-
|
|Capitalisation
|
37,8 M
44,7 M
-
|VE / CA 2020
|2,46x
|VE / CA 2021
|1,63x
|Nbr Employés
|95
|Flottant
|44,4%
|
|
Durée :
Période :
|
Tendances analyse technique AUDIOVALLEY
|Court Terme
|Moyen Terme
|Long Terme
|Tendances
|Baissière
|Baissière
|Neutre
Evolution du Compte de Résultat
|Recommandation moyenne
|ACCUMULER
|Nombre d'Analystes
|1
|Objectif de cours Moyen
|
5,90 €
|Dernier Cours de Cloture
|
3,67 €
|Ecart / Objectif Haut
|
60,8%
|Ecart / Objectif Moyen
|
60,8%
|Ecart / Objectif Bas
|
60,8%