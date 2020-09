AUDIOVALLEY : affiche son ambition à l'international

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AudioValley, le spécialiste des solutions technologiques dans l’audio digital, annonce son expansion en Australie via un nouveau partenariat entre Targetspot et SCA, et l'arrivée d’un spécialiste du digital, Eric van der Haegen pour la conquête de nouveaux territoires. SCA devient le représentant en Australie de l’offre de Targetspot, intégrant notamment le service de streaming radio Sonos Radio ou encore son portefeuille grandissant de podcasts et de radios digitales.En tant que Head of International Resell, Eric van der Haegen aura notamment en charge le développement commercial des nouveaux territoires, comme la zone Asie-Pacifique, les pays Nordiques ou encore l'Amérique Latine. Spécialiste des médias digitaux, et de la transformation digitale, Éric van der Haegen a déjà eu l'occasion de démontrer son expertise pendant 8 ans au sein d'AudioValley avant de s'investir plus récemment dans une startup technologique, spécialisée dans la consultance media/data digitale.Alexandre Saboundjian, Fondateur et CEO d'AudioValley, a commenté ces dernières avancées : " Notre ambition est de prendre position sur 10 nouveaux pays à l'horizon 2021 ".