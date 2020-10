AUDIOVALLEY : améliore son taux de marge brute au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Audiovalley a publié une perte nette (part du groupe) de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2020 contre une perte de 3,4 millions un an plus tôt. Le résultat net des activités poursuivies du groupe de médias spécialisé dans l'audio digital ressort à -3,3 millions après -3,7 millions au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel est, pour sa part, de -2,5 millions d'euros contre -2,7 millions d'euros un an auparavant.Le chiffre d'affaires semestriel de la société est en repli de 12% à taux de change constants à 8,7 millions d'euros.Le groupe souligne que malgré la baisse d'activité, il enregistre une appréciation de son taux de marge brute représentant 47% du chiffre d'affaires contre 45% au premier semestre 2019.AudioValley affiche, au 30 juin, une dette financière brute de 18,3 millions d'euros, composée notamment d'une dette convertible – échéance 2024 de 7,3 millions, d'un emprunt obligataire pour 4,9 millions, et du solde de la dette Vivendi pour 3 millions, remboursée le 8 juillet. La dette financière brute s'élevait fin 2019 à 18,2 millions d'euros.Au troisième trimestre 2020, l'entreprise précise qu'elle enregistre un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, contre 5,4 millions un an plus tôt, correspondant à un repli de 5% à taux de change constants (tcc) ; évolution à mettre en perspective avec la baisse de 23% (tcc) du chiffre d'affaires enregistrée au deuxième trimestre.