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AudioValley : Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-1 8-2 du code monétaire et financier

15/09/2021 | 17:52
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code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

2021

Le 15 septembre 2021 - 17:40 CEST

Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-18-2 du code monétaire et financier

La présente déclaration n'a pas fait l'objet d'un contrôle de l'AMF. Elle est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant.

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

04/01/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,69€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

369,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

05/01/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

150

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,68€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

552,20€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

1

www.audiovalley.com

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

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2021

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

06/01/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

60

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,58€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

214,80€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

07/01/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

200

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,595€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

719,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

08/01/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

250

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,5718€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

892,94€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

02/02/2021

2

www.audiovalley.com

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

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2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

200

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,247€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

649,40€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

03/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

350

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,584€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

1.254,50€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

04/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,69€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

369,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

VENTE

DATE DE L'OPERATION

04/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

1.000

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,75€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

3.750,00€

3

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COMMUNIQUÉ

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2021

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

04/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

200

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,75€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

750,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

VENTE

DATE DE L'OPERATION

05/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

500

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,65€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

1.825,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

05/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,70€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

370,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

4

www.audiovalley.com

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY

2021

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

09/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

50

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,66€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

183,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

10/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,59€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

359,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

DATE DE L'OPERATION

11/02/2021

LIEU DE L'OPERATION

EURONEXT GROWTH BRUXELLES

NOMBRE DE TITRE

100

PRIX MOYEN PONDEREE EN €

3,59€

MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €

359,00€

EMETTEUR

AUDIOVALLEY

LEI

894500JPCBV66V6XDD58

DECLARANT

Alexandre Saboundjian

IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT

QUALITE

CEO

DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER

ACTIONS

NATURE DE L'OPERATION

ACHAT

5

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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

AudioValley SA published this content on 15 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2021 15:51:05 UTC.


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CA 2020 21,7 M 25,6 M -
Résultat net 2020 -5,56 M -6,56 M -
Dette nette 2020 16,7 M 19,7 M -
PER 2020 -5,78x
Rendement 2020 -
Capitalisation 43,1 M 50,9 M -
VE / CA 2020 2,75x
VE / CA 2021 1,74x
Nbr Employés 110
Flottant 71,5%
Graphique AUDIOVALLEY
Durée : Période :
AudioValley : Graphique analyse technique AudioValley | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Cloture 3,31 €
Objectif de cours Moyen 5,90 €
Ecart / Objectif Moyen 78,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandre Saboundjian Chairman, Chief Executive Officer & MD
Sébastien Veldeman Director-Finance & Administrative
Jean-Francois Mauguit Chief Technology Officer
Mario Cabanas Chief Operating Officer
Xavier Faure Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AUDIOVALLEY-10.05%51
TENCENT HOLDINGS LIMITED-16.17%579 109
PROSUS N.V.-19.50%267 837
NETFLIX, INC.6.85%255 714
AIRBNB, INC.11.24%101 155
UBER TECHNOLOGIES, INC.-23.51%73 508