AudioValley : Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-1 8-2 du code monétaire et financier
code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
2021
Le 15 septembre 2021 - 17:40 CEST
Déclaration d'opérations sur titres relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article l.621-18-2 du code monétaire et financier
La présente déclaration n'a pas fait l'objet d'un contrôle de l'AMF. Elle est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant.
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
04/01/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
100
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,69€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
369,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
05/01/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
150
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,68€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
552,20€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY
2021
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
06/01/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
60
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,58€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
214,80€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
07/01/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
200
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,595€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
719,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
08/01/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
250
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,5718€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
892,94€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
02/02/2021
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY
2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
200
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,247€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
649,40€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
03/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
350
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,584€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
1.254,50€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
04/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
100
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,69€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
369,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
VENTE
DATE DE L'OPERATION
04/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
1.000
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,75€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
3.750,00€
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY
2021
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
04/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
200
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,75€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
750,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
VENTE
DATE DE L'OPERATION
05/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
500
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,65€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
1.825,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
05/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
100
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,70€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
370,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY
2021
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
09/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
50
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,66€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
183,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
10/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
100
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,59€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
359,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
DATE DE L'OPERATION
11/02/2021
LIEU DE L'OPERATION
EURONEXT GROWTH BRUXELLES
NOMBRE DE TITRE
100
PRIX MOYEN PONDEREE EN €
3,59€
MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION EN €
359,00€
EMETTEUR
AUDIOVALLEY
LEI
894500JPCBV66V6XDD58
DECLARANT
Alexandre Saboundjian
IDENTITE DE LA PERSONNE LIEE AU DECLARANT
QUALITE
CEO
DESCRIPTIF DE L'INSTRUMENT FINANCIER
ACTIONS
NATURE DE L'OPERATION
ACHAT
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Disclaimer
AudioValley SA published this content on 15 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2021 15:51:05 UTC.
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Données financières EUR USD
CA 2020
21,7 M
25,6 M
-
Résultat net 2020
-5,56 M
-6,56 M
-
Dette nette 2020
16,7 M
19,7 M
-
PER 2020
-5,78x
Rendement 2020
-
Capitalisation
43,1 M
50,9 M
-
VE / CA 2020
2,75x
VE / CA 2021
1,74x
Nbr Employés
110
Flottant
71,5%
Durée :
Auto.
2 mois
3 mois
6 mois
9 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
Max.
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Semaine
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