AudioValley : (FR) Rapport annuel 2021

SOMMAIRE

1 LE MOT DU CEO 3 2 DESCRIPTIF DES ACTIVITES DU GROUPE 4 2.1 4 PRESENTATION GENERALE 2.2 6 UNE OFFRE UNIQUE DANS LE DOMAINE DE L'AUDIO DIGITALE B-TO-B 3 LES 2 POLES D'ACTIVITE DU GROUPE 10 3.1 10 POLE TARGETSPOT 3.2 11 POLE WINAMP 4 GOUVERNANCE 12 4.1 12 ACTIONNARIAT D'AUDIOVALLEY 4.2 12 STRUCTURE DU GROUPE AUDIOVALLEY 4.3 13 CONSEIL D'ADMINISTRATION 4.4 14 COMITE EXECUTIF 5 RAPPORT DE GESTION 15 5.1 15 RAPPORT D'ACTIVITE 5.2 15 COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE 5.3 16 BILAN CONSOLIDE 5.4 16 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 5.5 16 ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE 5.6 17 CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE 5.7 17 ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 5.8 17 INSTRUMENTS FINANCIERS 6 COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021 18 7 COMPTES STATUTAIRES AU 31/12/2021 66 7.1 66 BILAN STATUTAIRE 7.2 67 COMPTE DE RESULTATS STATUTAIRE 8 DECLARATION DES DIRIGEANTS 68 9 RELATION INVESTISSEURS 68 9.1 68 ÉVOLUTION DU COURS DE L'ACTION EN 2021 9.2 69 CALENDRIER FINANCIER

1 Le mot du CEO

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,

L'année 2021, on l'oublie peut-être déjà, a été une année de transition pour les entreprises. Une première partie de l'année sous l'effet encore très présent du covid et une seconde partie durant laquelle mois après mois le retour à une vie presque normale s'est opéré.

Ce fût le cas dans nos vies familiales mais aussi au sein des entreprises. Et cette période particulière a aussi impacté notre organisation et les méthodes de travail en entreprise.

Il y a lieu de regarder l'année 2021 différemment chez Targetspot et chez Winamp.

Au niveau de Targetspot qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 50 %, on se trouve dans une entreprise qui bénéficie aujourd'hui du résultat du travail passé et de l'investissement consenti. L'activité de Targetspot est aujourd'hui rentable et continuera à l'être. Les nouveaux développements que nous envisageons dans le monde du mobile gaming sont prometteurs. Nous possédons toujours une technologie reconnue par le marché qui permet de gérer une volumétrie bien supérieure à notre exploitation actuelle.

Je le confirme, Targetspot est dans un secteur avec des perspectives de croissance importante pendant les 5 prochaines années. Une croissance qui va continuer grâce au positionnement particulier de notre entreprise dans l'audio digital.

Pour le pôle Winamp, le challenge en 2021 fût différent. Nous avons dû absorber Jamendo, transformer l'entreprise en une nouvelle activité avec des équipes nouvelles et surtout développer une toute nouvelle plateforme. Avec Winamp, notre ambition est grande mais cela nécessitera encore des investissements. Il faudra attendre la 2e partie de l'année 2022 pour voir le résultat de ce travail. Notre ambition est d'apporter une véritable solution de monétisation pour les artistes qui ne peuvent aujourd'hui se satisfaire du revenu du streaming.

AudioValley est une entreprise active dans l'audio digital qui reste un secteur d'avenir. Des challenges sont évidemment devant nous. Ils sont différents chez Targetspot et Winamp qui n'ont pas le même stade de maturité.

2021 fût une année particulière et je voulais remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui nous permettent chaque jour de progresser et d'apporter à nos clients le service de qualité souhaité.

Ces remerciements vont aussi à nos actionnaires fidèles qui nous soutiennent dans notre projet d'entreprise.

Alexandre Saboundjian

CEO AudioValley

2 Descriptif des activités du groupe

2.1 Présentation générale

AudioValley, basé à Bruxelles au cœur de l'Europe, est pionnier et leader de l'audio digital. Actif dans toute la chaine de valeur de son secteur, et doté d'un réseau global, AudioValley offre à ses clients et partenaires des solutions pour développer leur business grâce à l'audio digital, tant au niveau local qu'international.

Le Groupe réunit des marques emblématiques : Targetspot pour la monétisation de contenus audio digitaux, Jamendo pour la commercialisation des œuvres et la gestion des droits musicaux, Shoutcast pour les technologies de streaming radio et podcast, et Winamp, l'iconique lecteur audio.

AudioValley est implanté dans 9 pays et emploie une centaine de collaborateurs à travers le monde.

Le secteur de l'audio connait une révolution digitale sans précédent avec des consommateurs ultra connectés qui souhaitent avoir accès n'importe où et n'importe quand, au meilleur des contenus audio. Pour répondre à ces nouvelles habitudes de consommation, AudioValley développe des technologies qui permettent de profiter instantanément des avantages de l'audio digital ; et des services qui créent du lien entre les marques et les consommateurs, entre les éditeurs et leur audience, entre les éditeurs et les marques, et entre les artistes et les amateurs de musique.

Radios digitales, services de streaming, podcasts, enceintes connectées, mobile gaming, les flux audios en ligne, appelés l'audio digital, se multiplient portés par l'émergence des nouveaux supports et par les nouveaux modes de consommation. En quelques années, l'audio digital s'est immiscé dans la vie quotidienne des particuliers et des professionnels grâce à l'ultra disponibilité du numérique et une offre de contenus sur de nombreux supports de diffusion. A l'instar de tout changement de paradigme, la digitalisation du monde de l'audio a conduit à une redistribution des contenus et de l'audience drainant avec eux l'apparition de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs.

Porté par une expérience professionnelle de près de 10 ans dans le domaine de la radio FM et des services d'audiotel de son fondateur Alexandre Saboundjian, le Groupe est au cœur de ces bouleversements depuis 15 ans durant lesquels son offre s'est progressivement enrichie pour saisir les diverses opportunités d'un marché toujours en évolution. Grâce à un large éventail d'outils technologiques propriétaires, le Groupe dispose aujourd'hui d'une expertise complète consistant à agréger une très importante audience digitale, et d'autre part, à la monétiser auprès de cibles de clientèle distinctes selon des modèles économiques complémentaires. Cette approche globale de l'audio digital s'est construite dans le temps, chaque nouvelle activité ayant été appréhendée comme le prolongement naturel du précédent, ouvrant la voie à des synergies croissantes.

En 2007, face à l'essor du streaming audio, le dirigeant a eu la conviction qu'Internet allait rapidement marquer une nouvelle rupture dans le monde de la radio. Le Groupe a saisi cette opportunité en valorisant l'expertise développée chez Storever à travers la mise à disposition de ce qui est aujourd'hui devenu Shoutcast, une plateforme technologique accessible à tout individu souhaitant créer sa propre webradio. En contrepartie de la gratuité d'outils de création, de streaming et d'hébergement de ces webradios, Targetspot monétise l'audience du réseau ainsi créé auprès des annonceurs.

Dès 2012, observant un marché américain plus développé qu'en Europe, Radionomy a confié cette monétisation à Targetspot, une régie digitale américaine spécialisée dans l'audio. Conscients du potentiel à disposer au sein d'une structure intégrée couvrant toute la chaîne de valeur du marché de la radio, des contenus jusqu'à leur commercialisation, Targetspot et Radionomy se sont rapprochés en décembre 2013 pour profiter de la digitalisation du marché publicitaire et de la place de plus en plus importante occupée par l'audio digital dans ce changement. Le pôle Radionomy-Targetspot ne fait aujourd'hui plus qu'un. Targetspot propose ainsi aux annonceurs en Europe, aux États-Unis, dans les pays nordiques, en Asie du Sud-Est et en Australie d'accéder à

une audience massive et internationale, en s'appuyant sur des outils performants et innovants dans le ciblage audio digital.

La période 2014/2015 a été consacrée à l'intégration des deux plateformes dans un environnement commun ainsi que de deux actifs technologiques acquis en janvier auprès d'AOL, le logiciel de streaming Shoutcast et le player audio historique Winamp. Pour financer cette étape de développement, AudioValley s'est engagé dans un processus de levée de fonds.

À ce jour, le réseau Targetspot monétise plusieurs milliers de radios digitales et agrège une des principales audiences digitales mondiales. Cette croissance reflète la pertinence d'une offre qui, grâce à la technologie d'une plateforme complète de gestion de la monétisation, permet à la fois aux radios sur Internet et aux radios FM qui possèdent une audience digitale de générer des nouveaux revenus. Depuis 2019, d'autres acteurs ont rejoint le réseau créé par Targetspot : plateformes musicales, audio à la demande et podcast, mais aussi des nouveaux acteurs de l'audio digital proposant des audiences innovantes tels que les enceintes connectées, le mobile gaming ou encore le text to audio. Le marché du podcast continue sa forte croissance et est devenu un pilier du paysage médiatique mondial. Toutes ces nouvelles habitudes de consommation de l'audio digital offrent aux annonceurs de nouvelles techniques de ciblage qui optimisent les campagnes sur ce support maintenant incontournable.

Durant cette période, dans un marché de la musique en pleine évolution, le Groupe a encore élargi sa position dans l'audio digital avec l'acquisition en 2010 de Jamendo lequel était alors une plateforme d'écoute d'œuvres musicales de compositeurs indépendants non rattachés à des sociétés de gestion de droits classiques pour un usage strictement privé. Fondés sur des licences Creative Commons, l'écoute et le téléchargement de morceaux libres de droits sont gratuits pour un usage privé mais font l'objet d'une commercialisation auprès des professionnels dans un modèle de vente de licences à des conditions tarifaires très attractives comparées à celles proposées par les sociétés de gestion de droits traditionnelles. Les besoins croissants en matière de sonorisation et de synchronisation musicale ont permis une accélération des ventes de licences depuis 2015 et l'atteinte de la rentabilité en 2016. Fin 2018, Jamendo fédère plus de 45 000 artistes et héberge près de 700 000 morceaux musicaux dont plus de 250 000 sous le modèle de licensing.

Un événement attendu depuis de nombreuses années est la reconnaissance de Jamendo en tant que société de gestion de droits (IME). Ce statut a été officiellement attribué par le gouvernement Luxembourgeois à Jamendo en février 2019. C'est une nouvelle période et perspective qui commence pour Jamendo.

Portée par la croissance du secteur, AudioValley estime bénéficier de solides acquis pour s'imposer comme un acteur de référence sur chacun de ses secteurs d'activité, dont :