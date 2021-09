AudioValley : Nouvelle équipe et nouvelles ambitions pour Shoutcast

Shoutcast dévoile sa nouvelle stratégie et développements futurs. Nouvelle équipe, nouveaux produits, support dédié : un arsenal ambitieux pour relever les nouveaux défis de la radio en ligne et du podcast.

Faits marquants :

Une nouvelle équipe pour assurer la croissance de Shoutcast au sein de Targetspot

Création d'un département dédié à la satisfaction des utilisateurs et au support technique.

Développement d'une nouvelle proposition de valeur pour le marché de la radio digitale et du podcast

Shoutcast s'offre un renouveau. Créé à Phoenix en 1998 par Nullsoft, le serveur de diffusion, légendaire, destiné à l'origine aux webradios et aux webtv, est racheté par AOL deux ans plus tard. En janvier 2014, Radionomy (aujourd'hui AudioValley) acquiert l'entreprise et place Shoutcast comme Winamp au cœur de sa stratégie dans l'audio digital.

Shoutcast reste un leader incontesté sur le marché international du streaming audio, notamment en Amérique du Nord, avec plus de 80 mille radios et des partenariats prestigieux (TuneIn, LG, Samsung, Roku, Apple).

Aujourd'hui, une nouvelle feuille de route est définie, articulée autour d'une nouvelle proposition de valeur, sous forme de promesse :

« Nous sommes à vos côtés pour la création, la gestion et la croissance de vos radios digitales et podcasts. »

Premier effet tangible : la mise en place d'une équipe entièrement dédiée à ce nouveau chapitre de l'histoire de Shoutcast, avec une présence forte et équilibrée entre l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe.

Gregory Cosman a été nommé Managing Director de Shoutcast pour diriger une équipe internationale. Il apporte à Shoutcast son important bagage dans le domaine de la transformation digitale, des technologies et dans les stratégies de croissance.

L'utilisateur doit revenir au centre des décisions. Voilà pourquoi il sera épaulé dans cette tâche par Guillaume Gingras, qui rejoint Targetspot et Shoutcast en qualité de VP, Integration & Support. Ce Montréalais a rejoint le groupe AudioValley en juillet 2021. Ancien directeur de l'innovation de SherWeb, il a également été, durant près de 15 ans, VP Support de Triton Digital, un leader de l'audio digital et du podcast.

À leurs côtés, product owner met son expertise au service de Shoutcast, avec pour priorité la création d'une nouvelle feuille de route produit. Enfin, dans une logique d'expansion, Shoutcast se dote d'un Digital Growth Manager, qui a occupé différentes fonctions de gestion de croissance dans le domaine des SaaS et du commerce électronique.

« Pour ouvrir ce nouveau chapitre, nous avons mis en place une nouvelle structure et une nouvelle stratégie, capable de relever les nouveaux défis. Nous passons aujourd'hui d'une stratégie "do it yourself " à une véritable offre d'accompagnement orientée utilisateur. Cela va tout changer. » , explique Grégory Cosman, Managing Director de Shoutcast. « Nous entendons également poursuivre son expansion. D'une part en nouant de nouveaux partenariats stratégiques, mais également en créant des synergies avec les autres entités du groupe AudioValley, dont Targetspot pour la monétisation des contenus diffusés (radios et podcast). »

Satisfecit de Mario Cabanas, General Manager de Targetspot & Shoutcast : « Shoutcast est plus que jamais une marque capitale au cœur de notre stratégie de croissance et d'évangélisation. Cette nouvelle équipe d'experts reconnus est un signal fort que nous donnons au marché. Elle entend, partout dans le monde, en B2C comme en B2B, exploiter notre savoir-faire et notre expertise de groupe pour aider les entreprises à réussir leur stratégie dans l'audio digital. »