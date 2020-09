AudioValley : Targetspot poursuit son expansion internationale en Australie et vise l'ouverture de 10 nouveaux pays d'ici 2021.

Regulatory News:

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY), spécialiste international des solutions technologiques dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / code mnémonique : ALAVY) franchit de nouvelles étapes dans son développement international et le renforcement de sa structure managériale:

Expansion du Groupe en Australie via un nouveau partenariat entre Targetspot et SCA,

Arrivée d’un spécialiste du digital, Eric van der Haegen pour la conquête de nouveaux territoires.

Fort des récents succès commerciaux enregistrés sur le premier semestre (Radio France, Stingray, TuneIn, ou encore Sonos) et de l’amélioration de l’activité constatée au cours des derniers mois, AudioValley annonce de nouvelles avancées dans son plan de marche. Ainsi, malgré la prudence imposée par le contexte sanitaire toujours incertain, la reprise des marchés se confirme et toutes les équipes du Groupe sont opérationnelles.

Expansion en Australie

Dans ce contexte, le Groupe annonce un nouveau partenariat avec SCA (Southern Cross Austereo). SCA est l’un des leaders dans les médias australiens avec des actifs TV, radio et digitaux couvrant 95% de la population du pays. Avec ce partenariat, SCA devient le représentant en Australie de l’offre de Targetspot, intégrant notamment le service de streaming radio Sonos Radio ou encore son portefeuille grandissant de podcasts et de radios digitales.

Ce partenariat ouvre ainsi aux annonceurs un accès unique à des audiences hautement ciblées et engagées, avec à la clé, un potentiel de revenus pour Targetspot sur ce nouveau marché géographique.

Arrivée d’Éric van der Haegen

Conjointement à cette nouvelle extension du rayonnement du Groupe à l’International, AudioValley annonce l’arrivée d’Éric van der Haegen au sein de sa filiale Targetspot, en tant que Head of International Resell. Il aura notamment en charge le développement commercial des nouveaux territoires, comme la zone Asie-Pacifique, les pays Nordiques ou encore l’Amérique Latine. Spécialiste des médias digitaux, et de la transformation digitale, Éric van der Haegen a déjà eu l’occasion de démontrer son expertise pendant 8 ans au sein d’AudioValley avant de s’investir plus récemment dans une startup technologique, spécialisée dans la consultance media/data digitale. Son retour constitue un nouvel atout au service des ambitions du Groupe.

Alexandre Saboundjian, Fondateur et CEO d’AudioValley, commente ces dernières avancées : « je me réjouis à l’avance du partenariat noué avec SCA, une société média leader en Australie. Cet accord s’inscrit parfaitement dans notre logique d’accélération de la croissance par le biais d’un positionnement international fort. Comme déjà annoncé, nous souhaitons élargir notre couverture internationale avec l’ouverture de nouveaux territoires dans le cadre de partenariat avec des acteurs locaux. Notre ambition est de prendre position sur 10 nouveaux pays à l’horizon 2021. Si des partenariats forts sont essentiels, notre expansion internationale demande également un renforcement de nos équipes. C’est le sens de tous les recrutements de haut niveau que nous avons opérés au cours des derniers mois et qui se poursuivent aujourd’hui avec l’arrivée d’Éric. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2020

Mercredi 14 octobre 2020, après bourse

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200929006020/fr/