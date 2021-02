AudioValley : Tru Optik et Targetspot s'associent pour offrir un ciblage avancé basé sur l'audience dans leurs campagnes publicitaires audio en streaming

L'intégration permettra aux annonceurs de toucher un public de plus de 80 millions de personnes avec une portée et une précision supérieures sur les appareils mobiles et en streaming audio

- Tru Optik, filiale de TransUnion et l'un des leaders de la résolution d'identité sur les services de contournement (OTT), la TV connectée (CTV) et les supports audionumériques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec le spécialiste international des solutions audionumériques Targetspot, en vue de proposer aux annonceurs publicitaires des capacités de ciblage fondées sur l'audience dans le cadre du streaming audio en continu. Tru Optik sera intégré à la pile technologique de Targetspot afin de permettre aux acheteurs et vendeurs d'identifier et segmenter les audiences sur les appareils mobiles et périphériques de streaming audio en continu, y compris les enceintes connectées.

Grâce à cette intégration, les sociétés de médias et annonceurs audio pourront exploiter l'inventaire sonore proposé par Targetspot conjointement à des données enrichies sur les consommateurs et les comportements dans le cadre des diffusions audio et podcasts en continu. Grâce à la connexion avec le système Household GraphTM breveté de Tru Optik, qui représente plus de 80 millions de foyers américains, les annonceurs disposeront de capacités de ciblage audio avancées qui leur permettront de mener des campagnes publicitaires précises, efficaces et économiquement rentables.

« Tru Optik est le partenaire idéal pour compléter l'approche pluridimensionnelle de Targetspot dans le domaine audio-numérique », a déclaré Richard Kosinski, vice-président et directeur des ventes de Tru Optik.« Nous aidons Targetspot à comprendre la composition de son public et à identifier et activer des dizaines de milliers de segments d'audience sur l'ensemble de son offre de streaming audio et de podcasts, sur les téléphones portables, les enceintes connectées et même les consoles de jeu, ce qui permet d'améliorer les résultats pour les clients », a ajouté M. Kosinski.

« Ce partenariat avec Tru Optik est le parfait complément d'une année d'évolutions et d'améliorations apportées à l'offre de Targetspot », a pour sa part déclaré Dominick Milano, Vice-président en charge des ventes et du développement commercial pour l'Amérique du Nord. « En comparant son audience pluridimensionnelle au graphique des ménages de Tru Optik, Targetspot sera le seul prestataire capable de proposer une adressabilité au niveau des foyers de consommation, à la fois pour les données de tierce et de premières parties, en les connectant directement à nos partenaires d'inventaire. Targetspot pourra ainsi proposer une échelle et une précision maximales, tant pour le ciblage que pour la génération de rapports ».

Tru Optik, filiale de TransUnion spécialisée dans la résolution d'identité, alimente l'écosystème des médias en streaming. Le système Household GraphTM breveté de Tru Optik, qui représente plus de 80 millions de foyers américains, permet aux grandes enseignes, agences, sociétés de médias et plateformes du monde entier d'aborder les consommateurs via les services par contournement, le streaming audio en continu et les jeux en ligne avec une ampleur et une précision inégalées. Pour plus d'informations sur Tru Optik, consultez le site : www.truoptik.com.



Targetspot, une filiale d'AudioValley, est une société de technologies publicitaires proposant ses services aux annonceurs et éditeurs de solutions audio-numériques dans le monde entier. En tant que pionnier du streaming audio, de la diffusion publicitaire et de la publicité programmatique, Targetspot met les annonceurs en relation avec un inventaire d'éditeurs de haut niveau et dépasse les indicateurs de performance de la publicité sonore pour plus de 2 000 marques et éditeurs. L'entreprise est véritablement mondiale avec la diffusion de plus de 2 milliards d'impressions audio-numériques mensuelles à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Pour plus d'informations sur Targetspot, consultez le site : www.targetspot.com.