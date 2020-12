AudioValley : développe sa couverture internationale au travers d'un partenariat avec MediaDonuts couvrant l'Inde et l'Asie du Sud-Est

Regulatory News:

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY) (Code ISIN : BE0974334667 / Ticker : ALAVY), spécialiste international des solutions technologiques dans l’audio digital, et MediaDonuts, groupe international spécialisé dans les technologies publicitaires, s’associent pour monétiser l’offre audio digitale de Targetspot en Inde et en Asie du Sud-Est.

La signature de ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale d’AudioValley. Dans un contexte de fort dynamisme des ventes et de renforcement de sa structure commerciale avec la nomination récente d’un responsable du développement des partenariats, le Groupe s’est donné pour objectif de prendre pied sur 10 nouveaux territoires d’ici la fin de l’année 2021, en privilégiant une approche axée sur de solides partenariats locaux. Ce nouvel accord avec MediaDonuts, qui couvre l’Inde et six pays d’Asie du Sud-Est où la Société occupe une position de premier plan, marque donc une grande étape dans la réalisation des objectifs de développement international d’AudioValley.

Créée en 2010 en Belgique, MediaDonuts est une société de technologie et publicité en ligne, qui aide les annonceurs à obtenir des résultats et atteindre leurs objectifs sur les canaux médiatiques digitaux. Elle dispose de bureaux dans 11 pays dans les régions EMEA, APAC et les États-Unis, et d’un siège en Belgique et à Singapour. Ses activités vont du marketing digital, à la représentation dans les médias en passant par la technologie et les données.

Ce partenariat signe le rapprochement de deux acteurs spécialisés partageant une vision commune de la valeur stratégique d’un inventaire audio digital de qualité. Aux termes de l’accord, les clients de MediaDonuts en Inde, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, à Singapour et en Indonésie pourront accéder à l’inventaire de Targetspot, la plateforme technologique exclusive du Groupe pour la monétisation de l’audio digital. De son côté, la filiale d’AudioValley bénéficiera de la position de premier plan de MediaDonuts dans ces pays sur le secteur de la publicité audio.

Eric van der Haegen, Partner Development Director pour Targetspot, s’exprime sur cette nouvelle réussite : « Nous sommes ravis de pouvoir unir nos forces avec un acteur clé en Asie du Sud-Est. Nous disposons désormais d’un solide allié pour accompagner notre développement dans la région. Nous partageons avec MediaDonuts la conviction que l’audio digital a un vrai potentiel sur ce territoire, où la croissance sera tirée par une réorientation progressive de la publicité vers le digital. Ce n’est qu’un commencement, mais je suis persuadé que la région deviendra un important moteur de croissance pour le Groupe. »

« Les temps sans écran connaissent aujourd’hui un essor significatif. Nous sommes donc très enthousiastes à l’idée de travailler en partenariat avec AudioValley, leader mondial et pionnier de l’audio digital, afin de créer des ponts entre les marques et les auditeurs en Inde et en Asie du Sud-Est. En utilisant de riches points de données tirés des comportements audio des utilisateurs, les marques peuvent désormais exploiter pleinement le potentiel de l’audio pour s’adresser directement à leur public et le toucher à des moments où les publicités visuelles ne le peuvent pas, » explique Pieter-Jan de Kroon, Managing Director (Asie-Pacifique) chez MediaDonuts.

AudioValley entend poursuivre sa stratégie d’expansion internationale au travers de solides partenariats locaux et réaffirme son objectif ambitieux de s’implanter sur 10 nouveaux marchés d’ici la fin de l’année 2021. Couplée à la revitalisation de Jamendo, sa seconde filiale, cette nouvelle étape clé pour Targetspot jette de solides bases pour la croissance du Groupe dans les mois et années à venir.

Prochain évènement (après la clôture des marchés) :

Résultats de l’exercice 2020

27 janvier 2021

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201214005848/fr/