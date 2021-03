AudioValley : Jamendo, avec 3 nouveaux talents à son actif, prépare le lancement de Jamendo Rights !

Regulatory News:

AudioValley, spécialiste international des solutions B2B dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) a mis à profit l’année difficile de la crise sanitaire pour travailler d’arrache-pied au développement des activités de sa filiale Jamendo (détenue à 100%), dédiée à la gestion des droits et à la commercialisation de licences musicales.

Trois talents du monde des médias viennent de rejoindre les équipes en place afin de préparer au mieux la reprise des activités musicales des 45.000 artistes indépendants qui font déjà confiance à Jamendo.

La plateforme Jamendo Licensing, qui distribue la musique des artistes, tant pour l'écoute personnelle gratuite que pour l’achat de licences commerciales – 240.000 titres libres de droits sont actuellement proposés soit pour la production d’œuvres artistiques, soit pour la diffusion de radio sur environ 20.000 points de vente – a accueilli Theo Short début 2021, en tant que Head of Product.

Expert en gestion de produits et en développement de nouveaux produits pour la communication digitale, ce passionné de l’expérience utilisateur a fait carrière chez Microsoft : Principal Product Manager, il y a développé des produits comme Skype et Microsoft Teams (2010-2019). Précédemment, il a travaillé chez Virgin Media où il était en charge de développer la TV digitale (1999-2007).

Theo Short, Jamendo Head of Product : « Je suis très heureux d'avoir rejoint Jamendo qui permet de soutenir de nombreux artistes incroyablement talentueux pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Je suis convaincu que notre activité a un avenir très prometteur car les besoins de musiques pour les créations audiovisuelles n’ont jamais été aussi grands, notamment grâce aux Youtubeurs ! Mon rôle sera de veiller à l’amélioration continue de la plateforme pour qu’elle soit la plus simple et agréable à utiliser par les éditeurs de contenus : ils doivent trouver la musique qui correspond parfaitement à leur recherche en un minimum de temps. Faciliter l’envoi de musique vers les plateformes de streaming est également important. »

Plus de transparence et d’efficacité dans la rémunération des artistes indépendants

Jamendo Rights Management, la nouvelle activité dédiée à la gestion collective des droits musicaux a de son côté recruté deux talents :

Nicolas Roebben a rejoint l’entreprise en 2020, en tant que Chief Product Officer. Il était précédemment consultant dans les ‘music & rights tech’, et assurait des missions pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Avant cela, il a fait carrière à la SABAM (2005-2018) où il a occupé des fonctions opérationnelles, avant de devenir responsable de la stratégie et des partenariats internationaux.

Claudio Ortelli, Chief Technology Officer chez Jamendo entre 2010 et 2016, revient dans la constellation AudioValley à partir du 15 mars 2021, fort de nouvelles expertises acquises auprès de deux autres sociétés.

L’équipe prépare le lancement officiel de la nouvelle activité à l’automne 2021. Outre lesartistes qui font déjà partie du répertoire de Jamendo, Jamendo Rights Management a l’ambition d’en attirer de nombreux autres.

« La libéralisation de la gestion collective des droits d’auteur en Europe ouvre une énorme opportunité de croissance pour Jamendo qui a obtenu le statut d'Entité de Gestion Indépendante (EGI), en février 2019. On parle ici d’un marché global d’environ 10 milliards d'euros de revenus par an, explique Jocelyn Seilles, General Manager de Jamendo. Nous allons offrir une véritable alternative aux auteurs/compositeurs qui recherchent des solutions complètes plus adaptées à leurs besoins. Le fait d’appartenir à un groupe 100% digital, à la pointe de la technologie audio, nous permet d‘être en adéquation avec les nouveaux modes de création et de consommation musicale, et de pouvoir gérer de manière innovante la collecte et le paiement des droits. »

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2020

6 avril 2021, après bourse

