AudioValley : Midcap – Les leviers d'une revalorisation sont en place

Le monde de la gestion des droits d'auteurs est un vieux monde, opaque et inefficient. A l'heure de la désintermédiation et de la distribution digitale, il ne répond plus aux attentes des artistes. Alors que la règlementation européenne a ouvert ce marché à la concurrence pour en améliorer le fonctionnement, les nouveaux entrants comme Jamendo vont apporter une offre de services en parfaite adéquation avec les besoins des artistes. Il devrait leur permettre d'émerger rapidement face aux acteurs traditionnels et ainsi opérer une redistribution de la valeur au sein d'un marché évalué à plusieurs dizaines de milliards d'euros. La brèche est ouverte et Jamendo dispose de l'expertise et de la légitimité pour s'imposer en Europe comme une alternative crédible et innovante.

Une valorisation très attractive dans un marché en plein boom

AudioValley est une formidable histoire de croissance et de disruption dans le domaine de l'audio digital, avec un positionnement de 1er rang sur deux marchés en plein boom. Nous réitérons notre opinion Achat et notre OC de 7 €. Un objectif qui pourrait largement être dépassé si l'on intégrait les multiples des récentes transactions opérées par les comparables du groupe, avec notamment : 1/ l'acquisition de Triton Digital (principal concurrent de Targetspot) par iHeartMedia pour 230 M$ (pour un CA estimé à 40 M$ / 45 M$), et 2/ la levée de fonds de 450 M$ réalisé par Epidemic Sound (concurrent de Jamendo) sur une valorisation d'1,4 Md$ (pour un CA 2019 inférieur à 40 M€). Alors que le marché de l'audio digital attire actuellement sur lui des investissements considérables, la possibilité de l'entrée d'un partenaire au capital de Targetspot et/ou de Jamendo - sur une valorisation supérieure à la capitalisation actuelle d'AudioValley - serait susceptible d'offrir un levier de revalorisation important au titre.