AudioValley : Note d'information AudioValley

PARTIE I. - PRINCIPAUX RISQUES PROPRES À L'ÉMETTEUR ET AUX INSTRUMENTS DE PLACEMENT OFFERTS, SPÉCIFIQUES À L'ADMISSION CONCERNÉE

A - PRINCIPAUX RISQUES LIES A L'EMETTEUR

1. RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ DE L'ÉMETTEUR

Risques liés aux plateformes technologiques

Au niveau opérationnel, la stratégie de croissance du Groupe repose sur le développement permanent de ses plateformes technologiques (i) agrégation et monétisation de contenus audio digitaux pour Targetspot et (ii) gestion de droits et de commercialisation de licences musicales pour Jamendo. Tout problème de panne, coupure, intrusion malveillante ou attaque informatique aurait pour conséquence un effet significativement défavorable pour les activités, les résultats et le développement de l'Emetteur. L'Emetteur se doit donc d'investir de manière importante dans son système informatique pour (i) éviter ce genre de risque, (ii) rester compétitif et ne pas être dépassé par les concurrents sur le marché et (iii) faire évoluer ses systèmes pour répondre aux nouvelles demandes des clients.

Risque lié à la concurrence

Les secteurs d'activités de l'Emetteur sont animés d'une concurrence vive, notamment par égard aux évolutions technologiques permanentes nécessitant des travaux de développement afin de maintenir et/ou améliorer la performance des offres de chacun des deux pôles d'activités afin de rester compétitif. L'Emetteur est donc en concurrence avec des sociétés partout dans le monde dont certaines sont de taille plus importante, ont une plus grande expérience ou disposent de plus de ressources.

Risques liés à la dépendance du pôle Target Spot au marché de la publicité

Le Pôle Targetspot est soumis à la vitesse du mouvement de bascule de l'audience radio traditionnelle vers des supports numériques. Le rythme de réallocation des budgets publicitaires des annonceurs vers les supports digitaux est dépendant de la qualité de l'offre technologique de la régie digitale ou encore de la disponibilité des fonctionnalités logicielles permettant de bloquer l'affichage des publicités en ligne. Il est à noter que Targetspot connaît une légère saisonnalité avec un mois de janvier structurellement plus faible en lien avec des budgets annonceurs traditionnellement plus limités sur cette période. De plus, l'activité de régie digitale est également exposée à tout ralentissement économique qui peut entrainer de la part des annonceurs des réductions sensibles de budgets publicitaires comme cela a été le cas au cours de la crise sanitaire récente.

Risques liés au Pôle Jamendo

Le Pôle Jamendo est dépendant des évolutions possibles du fonctionnement ou de l'interprétation des licences Creative Commons, des plateformes, d'éventuelles revendications de rémunération plus élevées de la part d'artistes ou encore de l'évolution de la politique tarifaire des sociétés de gestion de droits traditionnelles susceptibles d'impacter son modèle économique.

Risques liés à la crise sanitaire (Covid-19)

Le Groupe a pris toutes les mesures pour préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs tout en assurant la continuité de ses activités notamment à travers le télétravail. Dans ce contexte, le Groupe a également mis en place une politique stricte de contrôle de sa structure de coûts afin de limiter l'impact de cette situation exceptionnelle sur sa rentabilité opérationnelle et sa consommation de trésorerie. Ces mesures ont porté leurs fruits en 2020 où malgré un chiffre d'affaires consolidé en recul de 10,8% notamment sous l'effet de la réduction sensible des budgets publicité des annonceurs, le Groupe a renoué avec un résultat opérationnel avant dépréciation et amortissements positif (0,6 M€ en 2020 contre (0,5) M€ en 2019).

Néanmoins, malgré les signes encourageants constatés sur l'activité au cours du 1er trimestre 2021, si cette situation sanitaire avec les mesures strictes qu'elle implique (confinement total ou partiel selon les pays …etc)