AudioValley : Rapport du commissaire à l'assemblée générale de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 25/05/2021 | 17:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires EY Bedrijfsrevisoren Tel: +32 (0) 2 774 91 11 EY Réviseurs d'Entreprises ey.com De Kleetlaan 2 B - 1831 Diegem Rapport du commissaire à l'assemblée générale de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire de la société Audiovalley SA (« la Société »). Ce rapport inclut notre opinion sur le bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les annexes formant ensemble les « Comptes Annuels », et inclut également notre rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires. Ces rapports constituent un ensemble et sont inséparables. Nous avons été nommés commissaire par l'assemblée générale du 25 mai 2018, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat vient à l'échéance à la date de l'assemblée générale qui délibérera sur les Comptes Annuels au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des Comptes Annuels durant 3 exercices consécutifs. Rapport sur l'audit des Comptes Annuels Opinion sans réserve Nous avons procédé au contrôle légal des Comptes Annuels de Audiovalley SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2020, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 44.600.235 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de € 2.252.183. notre avis, les Comptes Annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. Fondement de notre opinion sans réserve Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (International Standards on Auditing - « ISAs »). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Nos responsabilités pour l'audit des Comptes Annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui sont pertinentes pour notre audit des Comptes Annuels en Belgique, y compris celles relatives à l'indépendance. Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit et nous estimons que les éléments probants recueillis Besloten vennootschap Société à responsabilité limitée RPR Brussel - RPM Bruxelles - BTW-TVABE0446.334.711-IBAN N° BE71 2100 9059 0069 *handelend in naam van een vennootschap:/agissant au nom d'une société A member firm of Ernst & Young Global Limited sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Paragraphe d'observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci- dessus, nous attirons l'attention sur la note C-cap 6.19 des Comptes annuels et dans le point 6 du rapport de gestion qui relate les évènements postérieurs à la clôture retenus par la direction afin de soutenir l'hypothèse de continuité. Notre opinion n'est pas modifiée à cet égard. Points clés de l'audit Les points clés de l'audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants lors de l'audit des Comptes Annuels de la période en cours. Les points clés de l'audit ont été traités dans le contexte de notre audit des Comptes Annuels pris dans leur ensemble aux fins de l'élaboration de notre opinion sur ceux-ci et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces points. Perte de valeur des participations et créances sur entreprises liées Description du point clé de l'audit Les participations dans les entreprises liées et créances long terme sur les entreprises liées figurent au bilan au 31 décembre 2020 pour un montant global de € 26,1 millions. Les autres créances à un an au plus envers les entreprises liées y figurent pour un montant de € 15,4 millions et représentent donc ensemble environ Rapport du commissaire du 19 mai 2021 date sur les Comptes Annuels de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite) 93% du total bilan. Les participations sont évaluées à leur valeur d'acquisition et les créances leur valeur nominale et des réductions de valeur sont comptabilisées en cas de moins-value durable justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle les participations sont détenues. L'appréciation du caractère durable requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (valeur des capitaux propres) ou à des éléments prévisionnels. Nous avons considéré que l'évaluation des participations est un point clé de l'audit en raison de leur importance dans les Comptes Annuels de la Société et du jugement nécessaire à l'appréciation des hypothèses retenues par la Société pour conclure sur la nécessité de procéder des réductions valeur sur les participations ou créances. Résumé des procédures d'audit mises en œuvre Nous avons effectué les procédures suivantes : Nous avons examiné la conformité aux normes comptables belges des méthodologies retenues par la Direction pour l'évaluation des participations et des créances.

Nous avons comparé la valeur comptable des participations dans les Comptes Annuels avec les fonds propres respectifs des participations.

Nous avons discuté de la performance des participations et leurs perspectives futures telles que reprises dans le plan à 3 ans avec la direction.

Nous avons testé chacune des hypothèses clés utilisées dans les modèles d'évaluation. Ces hypothèses clés concernent le coût moyen pondéré du capital, le taux de croissance et les flux de trésorerie futurs. Ce travail a aussi considéré les incertitudes liées à l'évolution de la situation COVID-19 dans le secteur où les filiales de la Société opèrent.

COVID-19 dans le secteur où les filiales de la Société opèrent. Nous avons revu les procès-verbaux du Conseil d'Administration et des organes de gestion de la Société et tenu des réunions régulières avec la direction afin d'identifier des indicateurs d'une éventuelle perte de valeur. Nous avons conclu sur le caractère approprié d'absence de réductions de valeur.

Nous avons vérifié le caractère approprié et complet des informations reprises dans les Comptes Annuels par rapport aux exigences prévues par le référentiel comptable applicable en Belgique. Responsabilités de l'organe d'administration dans le cadre de l'établissement des Comptes Annuels L'organe d'administration est responsable de l'établissement des Comptes Annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique ainsi du contrôle interne que l'organe d'administration estime nécessaire à l'établissement de Comptes Annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Dans le cadre de l'établissement des Comptes Annuels, l'organe d'administration est chargé d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités, ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. Nos responsabilités pour l'audit des Comptes Annuels Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les Comptes Annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit effectué selon les normes ISAs permettra de toujours détecter toute anomalie significative lorsqu'elle existe. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 2 Rapport du commissaire du 19 mai 2021 date sur les Comptes Annuels de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite) Comptes Annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des Comptes Annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des Comptes Annuels ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites ci-après. Dans le cadre d'un audit réalisé selon les normes ISAs, nous exerçons notre jugement professionnel et nous faisons preuve d'esprit critique tout au long de l'audit. Nous effectuons également les procédures suivantes: l'identification et l'évaluation des risques que les Comptes Annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de procédures d'audit en réponse à ces risques et le recueil d'éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie provenant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de procédures d'audit en réponse à ces risques et le recueil d'éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. ; la prise de connaissance suffisante du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;

l'appréciation du caractère approprié des règles d'évaluation retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations fournies par l'organe d'administration les concernant; conclure sur le caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les Comptes Annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Néanmoins, des événements ou des situations futures pourraient conduire la Société à cesser son exploitation;

évaluer la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des Comptes Annuels, et apprécier si ces Comptes Annuels reflètent les transactions et les événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle. Nous communiquons à l'organe d'administration, notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. Parmi les points communiqués à l'organe d'administration, nous déterminons les points qui ont été les plus importants lors de l'audit des Comptes Annuels de la période en cours, qui sont de ce fait les points clés de l'audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport du commissaire sauf si la loi ou la réglementation n'en interdit la publication. 3 Rapport du commissaire du 19 mai 2021 date sur les Comptes Annuels de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite) Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires Responsabilités de l'organe d'administration L'organe d'administration est responsable de l'établissement et du contenu du rapport de gestion, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité, ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société. Responsabilités du Commissaire Dans le cadre de notre mandat de commissaire et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée) aux normes internationales d'audit (ISAs) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le rapport de gestion, ainsi que le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. Aspects relatifs au rapport de gestion notre avis, après avoir effectué nos procédures spécifiques sur le rapport de gestion, le rapport de gestion concorde avec les Comptes Annuels et ce rapport de gestion a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations. Dans le cadre de notre audit des Comptes Annuels, nous sommes également responsables d'examiner, sur la base des renseignements obtenus lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information substantiellement fausse ou autrement trompeuse. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer. Mentions relatives à l'indépendance Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des Comptes Annuels et nous sommes restés indépendants vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat. Les honoraires pour les missions supplémentaires qui sont compatibles avec le contrôle légal des Comptes Annuels visés à l'article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont été correctement déclarés et ventilés dans les annexes aux Comptes Annuels. Autres mentions Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Nous n'avons pas connaissance d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations qui devrait être mentionnée dans notre rapport à l'exception du fait que la société a acquis des actions propres au cours de l'exercice 2020 en ne respectant pas les conditions reprises à l'article 7 :215 du Code des Sociétés et des Associations et en contravention avec les articles 7 :216, 7 :217, 7 :218, 7 :219 et 7 :220 du Code des Sociétés et des Associations et l'article 8 :4 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 mettant en œuvre le Code des Sociétés et des Associations. Mention relative au bilan social Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, § 1er, 8 du Code des sociétés et des associations, traite tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par le Code des sociétés et des associations, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans notre dossier de contrôle. 4 Rapport du commissaire du 19 mai 2021 date sur les Comptes Annuels de Audiovalley SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite) Nous avons évalué les conséquences patrimoniales pour la Société de la décision prise en conflit d'intérêt telles que décrites dans le procès-verbal de l'organe d'administration du 12 janvier 2021 Diegem, le 19 mai 2021 EY Réviseurs d'Entreprises SRL Commissaire Représentée par Eric Van Hoof * Partner * Agissant au nom d'une SRL 21EVH0208 5 Attachments Original document

Permalink Disclaimer AudioValley SA published this content on 25 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2021 15:12:01 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AUDIOVALLEY 13/05 SMALL & MIDCAPS : les derniers choix des stars de la gestion 05/05 AUDIOVALLEY : Modèle de vote par correspondance à l'AGO 2021 d'AudioValley PU 05/05 AUDIOVALLEY : Modèle de procuration à l'AGO 2021 d'AudioValley PU 05/05 AUDIOVALLEY : Convocation à l'AGO 2021 d'AudioValley PU 30/04 AUDIOVALLEY : Rapport financier CO 27/04 AUDIOVALLEY : Note Midcap – Nouvelle opération sur le marché des services.. PU 26/04 AUDIOVALLEY : Targetspot renforce son équipe commerciale en Belgique pour accom.. PU 24/04 AUDIOVALLEY : Communication conformément à l'Article 15 de la Loi du 02.05.2007.. PU 22/04 AUDIOVALLEY : Publication relative à une notification de transparence PU 15/04 AUDIOVALLEY : Note TP ICAP – MIDCAP PU Recommandations des analystes sur AUDIOVALLEY 2020 Un dîner presque parfait ? 2020 En bourse, retour à la cote d'alerte ? 2020 Tic-tac, tic-tac

Données financières EUR USD CA 2020 21,7 M 26,6 M - Résultat net 2020 -5,56 M -6,81 M - Dette nette 2020 16,7 M 20,4 M - PER 2020 -5,31x Rendement 2020 - Capitalisation 39,6 M 48,3 M - VE / CA 2020 2,59x VE / CA 2021 1,69x Nbr Employés 110 Flottant 70,6% Graphique AUDIOVALLEY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AUDIOVALLEY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 5,90 € Dernier Cours de Cloture 3,04 € Ecart / Objectif Haut 104% Ecart / Objectif Moyen 94,1% Ecart / Objectif Bas 84,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Alexandre Saboundjian Chairman, Chief Executive Officer & MD Sébastien Veldeman Director-Finance & Administrative Jean-Francois Mauguit Chief Technology Officer Mario Cabanas Chief Operating Officer Xavier Faure Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AUDIOVALLEY -17.39% 48 TENCENT HOLDINGS LIMITED 3.81% 717 330 NETFLIX, INC. -7.00% 222 987 PROSUS N.V. -5.05% 165 169 UBER TECHNOLOGIES, INC. -1.90% 93 644 NASPERS LIMITED -0.39% 89 592