AudioValley : Targetspot renforce son équipe commerciale en Belgique pour accompagner la forte croissance des campagnes publicitaires audio digitales

Le secteur de l'audio connait une révolution digitale sans précédent avec des consommateurs ultra connectés qui souhaitent avoir accès n'importe où et n'importe quand, au meilleur des contenus audio. Pour répondre à ces nouvelles habitudes de consommation, Targetspot est le partenaire idéal de par son expertise exclusivement audio digital, ainsi que ses technologies et services qui créent du lien entre les marques et les consommateurs, entre les éditeurs et leur audience, entre les éditeurs et les marques.

Targetspot prévoit une croissance importante en 2021 suite à la signature de plusieurs partenariats majeurs au cours des derniers mois et à une forte reprise des activités au premier trimestre 2021 (+22% à taux de change constant !).

Si Targetspot réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires à l'international, la filiale du groupe belge AudioValley n'oublie pas pour autant son marché national : comme partout ailleurs, la publicité audio digitale se développe en Belgique. Pour les annonceurs, c'est en effet la solution idéale pour arriver aux oreilles de leurs audiences cibles : écouter une radio digitale, un podcast, de la musique en streaming, les news, jouer à des jeux mobiles,… les occasions sont multiples pour toucher de manière personnalisée les auditeurs.

Deux talents ont donc rejoint l'équipe commerciale pour répondre aux besoins des annonceurs :

Willem Winnock - Sales Manager BeLux

Passionné de publicité et de technologie, Willem est le nouvel ambassadeur de Targetspot auprès des annonceurs et de leurs agences. Il rapporte à Frédéric De Cooman, Country Director Belux.

Actif depuis plus de 5 ans dans le monde de la publicité, des médias et de la vente, Willem a précédemment travaillé chez Mediaplanet où il était notamment chargé de mettre en place des campagnes cross-média de A à Z., puis chez Metro Media, où il était responsable de la partie commerciale du journal Metro. Il apportera toute son expertise aux annonceurs, leur permettant de faire grandir leur business en intégrant l'audio digital à leur mix média.

Victoria Rozenberg - International Account Manager

Victoria est désormais en charge des relations avec les partenaires internationaux. Une mission cruciale pour satisfaire les éditeurs belges et étrangers qui viennent chercher chez Targetspot des solutions de monétisation pour leurs audiences locales mais aussi internationales.

Victoria s'occupe du suivi des collaborations actuelles ainsi que l'ouverture de nouveaux partenariats, de nouveaux marchés et de nouveaux pays pour contribuer à la croissance attendue de Targetspot.

Elle rapporte à Eric van der Haegen, Strategic Partner Development Director.

Après des études de Publicité & Communication Commerciale en Belgique, Victoria a débuté sa carrière en 2015, à Barcelone, comme Event Manager dans une agence d'événementiel, puis comme Junior Chef Relationship Manager pour la plateforme de Live-streaming cooking Keychn. Elle s'est ensuite envolée pour New York où elle était Senior Account Executive pour l'agence publicitaire Fifteen Degrees. Son expérience internationale sera un précieux atout pour Targetspot.

Alexandre Ouhadi, CRO de Targetspot, déclare : 'Nos équipes dédiées, notre technologie de pointe et nos partenaires premium sont à l'origine des succès commerciaux récents de Targetspot. Nous poursuivons donc nos efforts avec l'ambition de continuer à faire partie des acteurs mondiaux de l'audio digital.'