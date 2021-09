Note Midcap – AudioValley: Feedback Conférence Midcap

AUDIOVALLEY

Feedback Conférence Midcap (+)

Messages globalement extrêmement positifs. Sur Targetspot, l'activité reste très bien orientée, dans le sillage de la forte reprise enregistrée au S1 2021. Pas de rupture de tendance à relever donc, la dynamique d'activité reste excellente, tant aux Etats-Unis qu'en Europe (où tous les marchés rebondissent à l'unisson après un S1 en ordre dispersé). La confiance affichée par la société conforte notre scénario d'une croissance extrêmement dynamique pour 2021. Targetspot s'est parfaitement replacé dans la trajectoire d'hyper croissance qui était la sienne par le passé (le CA avait quasiment doublé entre 2017 et 2019). L'audio digital s'affirme comme un support d'investissement publicitaire très recherché qui devrait drainer sur lui des budgets de plus en plus importants, d'autant plus qu'il multiplie les formats innovants (podcast, gaming, text-to-speech, etc.) et profite d'audiences ciblées en forte croissance.

Sur la partie musicale, les prochains mois seront riches en annonces avec des campagnes importantes pour le lancement des nouveaux services dédiés aux artistes, comme Bridger (voir ici). Grâce au digital, qui apporte la promesse et l'exigence d'une plus grande transparence et d'une meilleure qualité de services, l'industrie musicale est petit à petit en train de faire évoluer son logiciel, replaçant l'artiste au cœur du système. Audiovalley est en train de construire les actifs qui permettront aux artistes de s'émanciper des organisations traditionnelles qui structurent l'industrie musicale et dont la prospérité s'est bâtie sur le dos des artistes (à la faveur d'un partage de valeur qui leur était trop défavorable, faute d'alternative). Le nouveau paradigme qui se met en place favorisera l'essor de société de technologies comme Audiovalley.

Au final, nos convictions sont parfaitement confortées. Le groupe dispose de perspectives de croissance extrêmement favorables qui ne sont toujours pas reflétées dans sa valorisation. Le newsflow des prochains mois devrait permettre au titre de poursuivre sa revalorisation. Opinion Achat et OC de 6,2 € confirmée.

