Text-to-Speech : Signature d'un accord stratégique entre l'agence de presse ETX Studio et Targetspot

ETX Studio, l’agence de presse dirigée par Jérôme Doncieux, pionnière de l’audio augmentation avec ETX Daily Up, et Targetspot, filiale du Groupe AudioValley, spécialiste international des solutions technologiques dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / code mnémonique : ALAVY), annoncent la signature d’un partenariat stratégique destiné à renforcer leurs positionnements respectifs au cœur du text-to-speech. Les deux entreprises investissent en effet dans l’exploitation de l’AI sémantique afin de transformer les lecteurs en auditeurs ainsi qu’en en source de revenus pour les éditeurs.

Le marché de l’audio augmentation text-to-speech est aujourd'hui valorisé à 2 milliards de dollars US. Il devrait atteindre 5 milliards dans les 5 ans selon le rapport « Markets and Markets » de janvier 2021. Un marché dynamisé par la demande croissante en terminaux portables, les nouveaux modes d'apprentissage et de lecture dont l’usage a fortement été accéléré par la crise sanitaire et la mutation des modes de vie qu’elle induit.

Ce partenariat mondial est engagé entre ETX Studio et Targetspot qui apportent leurs savoir-faire avancés en matière de technologie d’intelligence artificielle dans l’audio augmentation text-to-speech et sa monétisation publicitaire.

Objectif : accompagner les éditeurs et les aider à valoriser leurs contenus textuels dans un contexte de mobilité grâce à la synthèse vocale.

“Les éditeurs de contenus, comme les titres de presse, peuvent aujourd’hui aisément transformer leurs lecteurs en auditeurs et ainsi développer des nouveaux territoires d’audiences. ETX Studio et Targetspot apportent une solution ‘clé en main’ aux éditeurs qui leur permet de monétiser ces nouvelles audiences, et cette solution donne aussi l’opportunité aux annonceurs de communiquer dans des environnements éditoriaux très qualitatifs. », commentent ETX et Targetspot.

Un nouveau marché prometteur

L'écoute des contenus est aujourd'hui jugée plus immersive et efficace que la simple lecture. Outre la valeur ajoutée de cette nouvelle expérience offerte par les éditeurs à leur audience, c’est un contexte dans lequel la publicité audio digitale trouve naturellement sa place, diffusée dans un rapport de proximité et plus grande réceptivité, là où aucun autre média traditionnel ne peut atteindre sa cible.

L’offre conjointe est déployée mondialement dès aujourd’hui puisque la plateforme ETX Daily Up, première solution de news 100 % audio augmentée, est disponible en 82 langues grâce à l’intelligence artificielle sémantique de Microsoft et qu’elle est commercialisée dans 150 pays par l’AFP.

"L'audio digital représente, pour les éditeurs de contenu, dont la presse, un nouveau gisement de croissance. Les auditeurs sont en effet engagés en moyenne trois fois plus longtemps que les lecteurs. Nous pouvons aujourd'hui transformer, sans nécessité de développement supplémentaire, un lecteur en un auditeur plus engagé."

Alexandre Saboundjian, CEO et Fondateur d’AudioValley.

"Quelques semaines après le succès de notre présence au CES Digital, cet accord stratégique confirme notre volonté de leadership dans ce que nous appelons la RévoluSON. Elle passe par des innovations permanentes pour que les éditeurs prennent rentablement le virage de l'audio dont les podcasts sont la partie visible de l'iceberg."

Jérôme Doncieux, CEO & Fondateur d’ETX Studio

Prochain rendez-vous :

Annonce des résultats annuels 2020, mercredi 6 avril 2021

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005093/fr/