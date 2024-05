Augmedix, Inc. aide les cliniciens et les patients à établir un lien humain sur le lieu de soins. La société utilise sa plateforme propriétaire Notebuilder pour automatiser le processus de création de notes, avec l'aide de ses MDS formés. Elle fournit également des services de données associés à ces produits, qui comprennent des données structurées agrégées et des métadonnées associées aux notes médicales. Ses produits comprennent Augmedix Live, Augmedix Notes, Augmedix Prep et Augmedix Go. Augmedix Live permet de documenter les notes médicales de manière synchrone et de soutenir les points de soins. Augmedix Notes fournit une documentation médicale asynchrone basée sur une visite précédemment enregistrée. Prep permet de préparer le dossier avant la visite du patient. Prep transfère les données démographiques du patient, les antécédents médicaux, les changements de médication et d'autres points clés de la santé du patient vers la note de visite actuelle. Les cliniciens accèdent à ses produits et services par le biais d'appareils mobiles, gérés par elle ou par leur entreprise de santé.