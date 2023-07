Augmentum Fintech plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni, qui investit dans des entreprises de technologie financière en phase de démarrage et de développement. Ces opportunités sont principalement axées sur les technologies disruptives dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs, ainsi que sur d'autres propositions intersectorielles. L'objectif d'investissement de la société est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille ciblé d'entreprises privées de technologie des services financiers (fintech) à croissance rapide ou à fort potentiel, principalement basées au Royaume-Uni et en Europe. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, la Société investit dans des investissements en phase initiale ou ultérieure dans des entreprises fintech non cotées. La société peut également investir dans des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée et d'autres formes juridiques d'entités. Augmentum Fintech Management Limited est le gestionnaire de portefeuille de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds