Augmentum Fintech prend note du rachat par NatWest de sa participation dans Cushon

Augmentum Fintech PLC - Investisseur axé sur la fintech - Note que NatWest Group PLC a accepté d'acheter une participation majoritaire dans sa société de portefeuille Cushon. S'attend à recevoir un produit de 22,8 millions de livres sterling à l'issue de l'acquisition, ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport à la valeur de la participation non vérifiée de 15,6 millions de livres sterling au 30 septembre. S'attend à ce que cette transaction soit finalisée dans les 12 prochains mois.

"L'acquisition de Cushon par NatWest Group marque la cinquième réalisation d'Augmentum depuis son introduction en bourse et démontre la nature stratégique de nombreux actifs de notre portefeuille. Les opérateurs financiers historiques cherchent de plus en plus à accélérer leur transformation numérique en acquérant des propositions novatrices et d'abord numériques. Le secteur des pensions a certainement souffert d'un manque d'innovation transformatrice à ce jour et, avec son offre de pension Net Zero et son approche axée sur la technologie, Cushon est un véritable perturbateur numérique. Nous souhaitons à Ben Pollard et à l'équipe le meilleur pour leur prochaine phase avec NatWest", commente Tim Levene, directeur général.

Cours actuel de l'action : 107,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

Par Abby Amoakuh ; journaliste d'Alliance News

