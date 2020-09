Augros Cosmetic Packaging : AUGROS COSMETIC PACKAGING - RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

RESULTAT NET : -996 K€

En K Euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 Chiffre d'affaires 7 175 8 910 Résultat d'exploitation -598 405 Résultat financier -23 -32 Résultat Exceptionnel -375 72 Résultat net -996 444 MBA -583 768

Faits caractéristiques du premier semestre 2019 et Activité :

Au premier Semestre de l'Année 2020, le chiffre d'affaires a fortement chuté, avec une contraction de 19%. Cette baisse de l'activité résulte de la situation de crise sanitaire liée au Covid-19 qui a débuté en mars 2020 après la décision du Gouvernement de confiner la population pour limiter les risques de propagation du virus. La production a été partiellement stoppée pendant près de 3 mois afin de limiter l'impact logistique sur certains nos clients restés ouverts.

Pour securiser les besoins en fond de roulement issus de cette baisse d'activité, la société a contracté 2 prêts garantis par l'Etat (PGE) auprès de la Banque Postale et de la BNP pour une enveloppe globale de 2 200 K€. Ces prêts auront également vocation à financer les investissements à venir. La société a également profité de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur la prorogation du délai de remboursement des échéances de crédit par les emprunteurs pendant la période de crise sanitaire pour suspendre les échéances d'emprunts, ainsi que les loyers auprès des crédits-bailleurs.

La société a également poursuivi son plan de désendettement à hauteur de 344 K€ sur l'échéancier de conciliation et a achevé le plan de remboursement CCSF.

La société a également procédé à un coup d'accordéon sur décision de l'assemblée générale du 12 juin 2020. Après l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en « report à nouveau », le poste était débiteur de 5.323.049,38 euros.

La société a fait une augmentation de capital par incorporation des primes d'émission pour 3.959.091,32 euros et par incorporation des écarts de réévaluation pour 1.363.958,06 euros. La société a ensuite effectué une réduction de capital de 5.323.049,38 euros, ce qui a permis de porter le poste « report à nouveau » à un solde nul.

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires s'élève à 7 175 K€, contre 8 910 K€ au 1er semestre. Cette décroissance est la conséquence directe de la pandémie du Covid-19, qui n'a épargné aucun secteur et qui a interrompu en quasi-totalité l'activité du commerce aéroportuaire soit 30% du marché des parfums, cosmétiques et des spiritueux. De plus pendant le confinement, l'activité commerciale de nos clients dans le luxe a été distribuée presque exclusivement via le net. Le segment Parfums est celui qui a le plus souffert suivi par le maquillage et les spiritueux. Le marché des produits de soins est resté quasiment stable par rapport à 2019. C'est sur ce segment qu'Augros a eu ces dernières années la plus forte croissance et c'est celui qui est le plus porteur d'espoir de développement pour l'avenir.

Résultat d'exploitation :

Le résultat d'exploitation ressort en recul à -598 K€, contre 405 K€ sur le premier semestre 2019, affecté principalement par la baisse importante de l'activité. Cette baisse a été pondérée par la diminution des charges de personnel, dans la mesure où la société a eu recours tant que possible au chômage partiel, enfin, l' utilisation de personnels intérimaires a été quasi nulle pendant 3 mois sur 6.

Résultat financier :

Le résultat financier s'élève à –23 K€, relativement stable par rapport à celui du 1er semestre 2019 qui s'élevait à - 32 K€.

Résultat Exceptionnel :

Le résultat exceptionnel ressort à -375 K€ contre 72 K€ sur le premier semestre 2019 en raison notamment de provisions enregistrées destinées à couvrir en particulier des risques qualité.

Résultat net :

Le résultat net semestriel 2020 s'élève -996 K€, contre 444 K€ au 30 juin 2019. Marge Brute d'Autofinancement :

La MBA s'élève à -583 K€ au 30 juin 2020 contre 768 K€ au 30 Juin 2019. Perspectives pour le second semestre 2019

La société a repris pleinement son activité en juin 2020, après les mesures annonçant la fin du confinement.

Le niveau du carnet de commande est remonté à la suite du redémarrage sans compenser pleinement le recul du premier semestre. La progression de l'activité devrait se poursuivre sur le second semestre. Le retard du chiffre d'affaires au 30 Juin devrait être atténué d'ici la fin de l'année.

Enfin, la performance économique, sauf retournement de tendance, devrait également s'améliorer sur le second semestre grâce à :

Une activité légèrement plus soutenue,

Une productivité améliorée suite aux réorganisations nécessaires réalisées et à l'utilisation plus maitrisée des investissements réalisés en 2019.

Toutes ces informations et le rapport semestriel complet seront disponibles sur notre site internet www.augros.fr à la rubrique « données financières ».

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau Rue de l'Expansion Cerisé 61000 Alençon

www.augros.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGdyY5hvkmuZlZ1pZZxta5VlaZdiw2mdamTLmJZrZMuaaXKVmmdlbZbHZm9mlmZs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65116-communique-de-presse-n4-resultats-semestriels-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews