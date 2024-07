Augros Cosmetic Packaging est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'emballages et d'articles de bouchage destinés aux industries de la parfumerie et de la cosmétique. Les produits du groupe comprennent notamment des bouteilles en verre ou en plastique, des emballages en carton, des flacons de parfum, des pots et des boîtiers pour le maquillage. 97% du CA est réalisé en France.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier