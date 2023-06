Aukett Swanke Group Plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni. La société fournit des services de conception architecturale et se spécialise dans la planification générale, l'aménagement intérieur, l'architecture exécutive et les services d'ingénierie. La société opère à travers deux segments géographiques (hubs) : Le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Le secteur de l'Europe continentale comprend la Turquie, l'Allemagne et la République tchèque. Le pôle britannique propose trois services principaux : la conception architecturale, y compris le plan directeur, la conception d'intérieur et la capacité d'aménagement, ainsi qu'un service d'architecture exécutive sous la marque Veretec. Ses activités en Europe continentale fournissent des services qui sont cohérents avec ceux du Royaume-Uni. Les services proposés dans la région comprennent la conception architecturale et d'intérieur, les services de livraison après contrat, y compris l'architecte de référence et la conception technique, et les services sur site.

Secteur Construction et ingénierie