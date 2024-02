Aukett Swanke Group Plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni. La société fournit des services de conception architecturale et se spécialise dans les plans directeurs, la conception intérieure, l'architecture exécutive et les services d'ingénierie. Le secteur britannique de la société comprend trois offres de services : la conception architecturale, y compris le plan directeur, la conception d'intérieur et la capacité d'aménagement, et un service de livraison d'architecture exécutive opérant sous la marque Veretec. Le segment de l'Europe continentale fournit des services qui sont cohérents avec ceux du Royaume-Uni. Les services offerts comprennent la conception architecturale et d'intérieur, les services de livraison après contrat, y compris l'architecte de référence et la conception technique, et les services sur site. Le segment Torpedo Factory Group comprend trois activités : environnements intelligents, sites intelligents et événements en direct. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, propose des logiciels de gestion de l'énergie et des services d'efficacité énergétique.

Secteur Construction et ingénierie