Aukett Swanke Group Plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni qui fournit des bâtiments intelligents et des services d'architecture et de conception. La société fournit principalement des services de conception architecturale et se spécialise dans la planification générale, l'aménagement intérieur, l'architecture de direction, la technologie audiovisuelle et scénique, les systèmes de lieux de travail intelligents et les logiciels de gestion de l'énergie. Ses segments comprennent le Royaume-Uni, le groupe Torpedo Factory, Anders+Kern et l'Europe continentale. Le pôle britannique comprend deux offres de services principales : la conception architecturale globale, y compris la planification générale, la conception intérieure et l'aménagement, et un service de livraison d'architecture exécutive opérant sous la marque Veretec. Le segment Torpedo Factory Group est un maître intégrateur de systèmes qui propose des services professionnels et gérés pour les solutions scéniques, audiovisuelles et environnementales intelligentes. Anders+Kern est un distributeur d'espaces de travail et de technologies audiovisuelles.

Secteur Construction et ingénierie