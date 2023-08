Ault Alliance, Inc. est une société holding diversifiée. La société, par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100 % ou majoritairement et de ses investissements stratégiques, possède et exploite un centre de données dans lequel elle extrait du bitcoin et fournit des produits critiques qui soutiennent une gamme variée d'industries, notamment les services de grue, l'exploration pétrolière, la défense/l'aérospatiale, l'industrie, l'automobile, le secteur médical/biopharmaceutique, l'électronique grand public, les opérations hôtelières et les textiles. En outre, la société accorde des crédits à des entreprises sélectionnées par l'intermédiaire d'une filiale de prêt sous licence. La société opère à travers neuf segments : Énergie et infrastructure (Energy), Technologie et finance (Fintech), The Singing Machine Company, Inc. (SMC), BitNile, Inc. (BNI), Giga-tronics Incorporated (GIGA), Imperalis Holding Corp, également appelée TurnOnGreen (TurnOnGreen), BitNile Metaverse, Inc. (BMI), Ault Global Real Estate Equities, Inc. (AGREE), et Ault Disruptive Technologies Corporation (Ault Disruptive).