AUO Corp est une entreprise taïwanaise principalement engagée dans la recherche, le développement et la vente d'écrans à cristaux liquides à transistors à couches minces (TFT-LCD). Les principaux produits sont des dispositifs d'affichage qui transmettent des informations numériques. Les principaux produits d'application comprennent les téléviseurs à affichage à cristaux liquides, les moniteurs de bureau, les ordinateurs portables, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles, les moniteurs automobiles, les moniteurs industriels et commerciaux et divers autres écrans plats. La société vend ses produits principalement en Asie, aux États-Unis et en Europe.

Secteur Equipements et pièces électroniques