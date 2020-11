Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) confirme la montée en puissance de l'usine de production de Dieu Merci.

Après avoir produit un premier lingot de 6 201 grammes (cf. communiqué de presse du 3 novembre 2020), AMG a le plaisir d'annoncer la coulée d'un nouveau lingot. Son poids, avant raffinage, est de 9 687 grammes et son titre est estimé à 92% d'or fin. Le poids exact d'or fin ne sera connu qu'après le traitement par le raffineur auprès duquel il a été expédié.

Grâce à une optimisation du processus d'élution par les équipes d'AMG, une récupération plus efficace de l'or contenu dans le charbon actif est dorénavant attendue.

À ce jour, la production cumulée d'or avant raffinage s'élève aux alentours de 16 kilogrammes. La capacité de production devrait continuer à s'accroître au fur et à mesure de la montée en puissance de l'usine, jusqu'à ce qu'elle atteigne, à court terme, sa capacité production nominale de 300 tonnes de minerai traitées par jour.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 – code mnémonique : ALAMG – Classification ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

