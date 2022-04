Auplata Mining Group - Amg : Auplata Mining Group annonce avoir mis fin à la ligne de financement en fonds propres conclue avec Rare Earth Global Investment Ltd

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) annonce avoir résilié à l'amiable par anticipation le financement d'un montant total potentiel maximum de 50 M€ sous forme d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (les "ORNANE") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA") réservée à Rare Earth Global Investments Ltd. ("L'Investisseur") mis en place le 4 mai 2021 (lire le communiqué de presse du 6 mai 2021).

Un total de 14 M€ a été tiré au titre de cette ligne de financement : en plus des deux tranches initiales de 5 M€ chacune, une troisième tranche de 2,5 M€ et une quatrième tranche de 1,5 M€ ont été tirées par exercice de Bons d'Émission afin de souscrire des ORNANE assorties de BSA.

Par ailleurs, la moitié de la commission d'engagement prévue par la ligne de financement, soit 1,25 M€, sera rétrocédée par l'Investisseur à la Société du fait de la durée réduite pendant laquelle le financement aura été mis en place.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – Mnémonique : ALAMG – ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

