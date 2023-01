Auplata Mining Group - Amg : Point sur la production en 2022

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), présente les données de production comparatives 2022 vs. 2021, pour le 4ème trimestre de l'exercice et sur une base annuelle.

GROUPE

Production du Groupe 2022 2021 Variation Cumul Cumul Variation T4 T4 2022 / 2021 2022 2021 2022 / 2021 Minerai traité (en tonnes) 131 373 125 050 5% 535 287 468 928 14% Concentré de Zinc (en tonnes) 3 228 3 852 -16% 13 122 11 989 9% Concentré de Plomb (en tonnes) 7 284 7 342 -1% 29 389 24 670 19% Argent contenu dans les concentrés Plomb et Zinc (en tonnes) 8 9 -4% 34 30 13% Concentré de Cuivre (en tonnes) 267 115 132% 699 330 112% Or produit avant affinage (en Kg) 58 28 107% 158 304 -48%

Les rapports de production consolidés présentent, tant sur le 4ème trimestre 2022 qu'en base annuelle, des évolutions positives. Les efforts réalisés, tant sur la régularité de la production chez CMT que sur l'augmentation de la production chez AMG Pérou, ont donné pleine satisfaction sur l'année.

Le Groupe réalise au 4ème trimestre 2022 une performance élevée au niveau de la production de concentré de cuivre. La production d'or est également en nette augmentation. Seule la production de zinc au Pérou est en repli à la suite d'un mois de décembre impacté par les tensions politiques.

MAROC

Production en tonnes 2022 2021 Variation Cumul Cumul Variation T4 T4 2022 / 2021 2022 2021 2022 / 2021 Minerai traité 86 000 85 460 1% 355 160 299 460 19% Concentré de Zinc 855 715 20% 3 110 2 675 16% Concentré de Plomb 5 850 5 950 -2% 23 885 20 105 19% Argent contenu dans les concentrés Plomb et Zinc 8,45 8,76 -4% 34,2 30,3 13%

Au 4ème trimestre 2022, CMT présente une production stable comparée à la même période en 2021 ; il est à noter la forte hausse de la production de zinc qui atteint 855 tonnes sur le dernier trimestre 2022, contre 715 tonnes sur la même période en 2021.

L'exercice 2022 se clôture sur une hausse significative de la production : +19% pour le concentré de plomb, +16% sur le concentré de zinc et 13% sur le métal argent contenu dans les concentrés.

CMT montre une fois de plus de belles performances avec des progressions à deux chiffres sur l'ensemble de l'année.

L'évolution de la production entre les exercices 2022 et 2021 doit toutefois être analysée en tenant compte des mouvements sociaux du 1er trimestre 2021 qui avaient eu pour incidence de réduire la capacité de production de CMT.

PEROU

Production en tonnes 2022 2021 Variation Cumul Cumul Variation T4 T4 2022 / 2021 2022 2021 2022 / 2021 Minerai traité 33 541 34 782 -4% 138 084 107 972 28% Concentré de Zinc 2 373 3 137 -24% 10 012 9 314 7% Concentré de Plomb 1 434 1 392 3% 5 504 4 565 21% Concentré de Cuivre 267 115 132% 699 330 112%

Le 4ème trimestre 2022 a été impacté par les évènements politiques et les conséquences logistiques survenus au Pérou en décembre.

L'évolution présentée pour l'exercice 2022 est très positive sur l'ensemble des minerai traités avec une augmentation de +28% du volume de traitement qui s'explique notamment par les améliorations techniques apportées à l'usine entre 2021 et 2022 et qui permettent désormais de traiter en moyenne annuelle plus de 400 tonnes/jour.

GUYANE FRANÇAISE

Production 2022 2021 Variation Cumul Cumul Variation T4 T4 2022 / 2021 2022 2021 2022 / 2021 Minerai traité (en tonnes) 11 832 4 808 146% 42 043 61 496 -32% Or produit avant affinage (en Kg) 58 28 107% 158 304 -48% Titrage moyen d'or fin estimé (en %) 92,80% 86,30% 8% 92,40% 92,80% 0%

L'exercice 2022 se clôture sur un 4ème trimestre qui présente une amélioration sensible de la production.

Globalement, l'année 2022 a été lourdement impactée par la décision du Tribunal Administratif de la Guyane du 30 septembre 2021 ; en effet, la production sur 2022 n'a redémarrée qu'en avril 2022, après une mise à l'arrêt de l'usine de "Dieu Merci" pendant près de six mois.

Les données de production et les informations comparatives doivent être analysées en tenant compte :

au 4 ème trimestre, d'un volume de traitement de 2 mois en 2021 par rapport à 4 mois en 2022 et d'une production de 3 mois en 2021 contre 4 mois en 2022 ;

trimestre, d'un volume de traitement de 2 mois en 2021 par rapport à 4 mois en 2022 et d'une production de 3 mois en 2021 contre 4 mois en 2022 ; pour l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021 : l'année 2022 totalise neuf mois de traitement contre dix mois en 2021 ; le long processus de redémarrage de l'usine ; des réajustements dans la capacité de récupération du fait d'une pluviométrie en 2022 bien supérieure à celle de 2021.



AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74

