Auplata Mining Group - Amg : Comptes consolidés 2020

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) - publie ses comptes annuels 2020, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 mai 2021. Le Rapport Financier Annuel 2020, comprenant les états financiers annuels consolidés, le Rapport de Gestion 2020 et, dans un document séparé, le rapport de Responsabilité Sociale d'Entreprise 2020 (RSE) , sont disponibles sur le site internet d'AMG, Espace investisseurs, rubrique Investisseurs / Documents / 2021 / Assemblées Générales.

État d'avancement

Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 se composent du périmètre incluant AMG et ses filiales : SMYD, Verdal Reforestage, Armina Ressources Minières, TNRF Holding, Brexia International Ltd, GPMI, AMG Pérou, CMT (Compagnie Minière de Touissit) et d'OSEAD Mining Côte d'Ivoire (détenue à 50 %).

Le résumé condensé présenté ci-après tient compte du traitement comptable de l'opération de regroupement d'entreprises entre AMG et CMT, conformément à la norme IFRS 3 "Regroupement d'Entreprises". Le traitement de cette opération a nécessité l'appui et l'intervention de spécialistes en consolidation et en normes IFRS faisant autorité.

L'audit des comptes par le collège des Commissaires aux comptes est en cours de finalisation.

Résumé de l'activité du Groupa AMG en 2020

L'exercice 2020 a été pour le Groupe une année notable dans son développement stratégique. En effet, la prise de contrôle de la société CMT est une étape importante dans sa stratégie de croissance et de structuration en tant que Groupe minier polymétallique.

Bien que l'année 2020 ait été rythmée par la pandémie de la Covid-19, le Groupe a réussi, non seulement son opération de prise de contrôle de CMT mais également à maintenir le site de production au Pérou en activité tout au long de l'année évitant ainsi la mise en « care & maintenance ». En Guyane française, malgré les difficultés d'approvisionnement et de livraison d'une pièce maîtresse de l'unité de production, l'équipe locale a, dès le mois d'octobre 2020, repris la production.

Les résultats de l'exercice 2020 sont ceux d'un Groupe en croissance organique et en profonde réorganisation autour du projet de "Dieu Merci", sis en Guyane française. L'amélioration notable des résultats est attendue dès 2021.

Compte de résultat consolidé 2020 – informations condensées

Conformément à la norme IFRS 3, la prise de contrôle de CMT par AMG est traitée comptablement comme un "Regroupement d'Entreprises". Les comptes consolidés 2020 comprennent, la contribution du groupe AMG pour une période de 12 mois ainsi que la contribution de CMT pour une période de 10 mois. Par simplification, bien que la date du changement de contrôle soit juridiquement intervenue le 19 février 2020, d'un point de vue comptable il a été retenu le 28 février 2020.

Pour mémoire, les Comptes consolidés 2019 comprenaient l'entité AMG Pérou (pour 12 mois) ainsi que la contribution d'AMG et de ses filiales (SMYD, Armina, Verdal et OMCI) pour une période de 10 moi. Par simplification, bien que la date du changement de contrôle soit juridiquement intervenue le 20 février 2019, d'un point de vue comptable il a été retenu le 28 février 2019.

En '000€ Notes 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 7.1 49 203 18 832 Achats et services 7.2 (25 611) (15 364) Charges de personnel 7.3 (14 534) (8 168) Impôts et taxes (423) (306) Dotations aux amortissements et provisions 7.5 (13 660) (5 281) Autres produits et charges d'exploitation 7.4 1 257 6 449 Résultat opérationnel courant (3 769) (3 838) Produits et charges non récurrents 7.6 (1 560) (2 489) Résultat opérationnel (5 328) (6 327) Résultat financier 7.7 (9 472) (4 750) Résultat courant (14 800) (11 078) Impôt sur le résultat 7.8 (2 727) 1 006 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 21 Résultat après impôts des activités poursuivies (17 528) (10 051) Résultat net des activités non poursuivies 0 0 Résultat net (17 528) (10 051) dont part du Groupe (22 121) (10 054) dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle 4 593 (3)

Activité 2020 :

L'exercice 2020 se distingue par l'opération de prise de contrôle du fonds OSEAD détenant indirectement 37,04% de CMT. Cette opération de "Regroupement d'Entreprises" (application de la norme IFRS 3) a été juridiquement finalisée le 19 février 2020.

Le compte de résultat intègre l'activité de CMT sur une période de 10 mois. L'exercice 2020 est fortement impacté par l'intégration des volumes significatifs des activités de CMT.

Le comptes de résultat consolidé comprend les éléments significatifs suivants :

Une hausse significative du chiffre d'affaires de 30,4 M€, provenant principalement de l'intégration de l'activité CMT (35,5 M€). Le chiffres d'affaires d'AMG Pérou (12,4 M€) présente une baisse -5,6 M€ s'expliquant principalement par des cours des métaux relativement bas durant l'année 2020 mais également par la baisse de la qualité des concentrés. AMG Guyane réalise quant à elle ses premières productions industrielles dès la reprise en octobre 2020, totalisant un chiffre d'affaires de 1,3 M€.

Les charges externes et services augmentent de 10,2 M€ par suite de l'intégration de celles de CMT pour 12,2 M€. AMG Guyane et AMG Pérou ont enregistré globalement une baisse des charges et services externes.

Les charges liées au personnel augmentent de 6,4 M€, en effet : AMG Guyane présente une nette augmentation des charges salariales +1,2 M€, l'unité de "Dieu Merci" ayant débuté la production en 2020 et cela malgré une courte période de mise à l'arrêt et mise au chômage d'une partie des employés conséquence de la pandémie de la Covid19 ; AMG Pérou, présente une diminution de -7,6% des charges liées au personnel. Une politique de réduction de coûts a immédiatement été mise en place lors de l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Eu égard à une pandémie très forte au Pérou, des changements opérationnels réduisant les risques sanitaires ont été mise en place, permettant à AMG Pérou de ne pas être dans l'obligation d'arrêter les activités. AMG Pérou a enregistré une baisse des charges salariales et sociales de -0,4 M€ ; CMT représente une intégration des charges salariales et sociales (10 mois) d'un montant de 5,5 M€ ; Les effectifs consolidés du Groupe représentent 749 collaborateurs.

Les dotations aux amortissements et provisions augmentent significativement +8,4 M€, suite à l'entrée dans le périmètre de consolidation de la société CMT (+6,8 M€), mais aussi du fait de l'amortissement de l'unité de "Dieu Merci" suite à sa mise en production (+1,3 M€) ;

Les autres produits et charges opérationnels diminuent significativement, -5,2 M€. Cela est principalement lié à un élément de mise à la juste valeur ayant dégagé une charge de 3,9 M€ et, par effet de compensation, aux produits dégagés « badwill » de 11,6 M€ en 2019 lors de l'acquisition inversée d'AMG ;

Les charges et produits non récurrents se composent de dotations aux provisions. De plus, les autres charges exceptionnelles se composent d'une donation de 1 M us $ (0,8 M€) versée par la société CMT au titre d'une aide exceptionnelle au fonds de solidarité créé par le Roi, Sa Majesté Mohamed VI ;

Les charges financières augmentent significativement, et cela en lien avec l'augmentation des dettes financières ;

La charge d'impôt de -2,7 M€ provient intégralement de l'intégration de l'activité de CMT.

Bilan consolidé 2020 – informations condensées

Actif (en '000€) Notes 31/12/2020 31/12/2019 Actifs non courants 271 811 82 169 Écarts d'acquisition 6.1 21 844 0 Immobilisations incorporelles 6.1 193 779 31 867 Immobilisations corporelles 6.1 52 850 28 315 Immobilisations financières 6.2 3 323 21 799 Titres mis en équivalence (0) Impôt différé 15 189 Autres actifs non courants 0 0 Actifs courants 36 573 11 613 Stocks et en-cours 6.3 6 500 1 543 Créances commerciales et autres créances 6.4 15 805 10 047 Trésorerie et autres équivalents de trésorerie 6.5 14 268 22 Actifs destinés à la vente 0 0 Total de l'actif 308 384 93 783

L'évolution du bilan (actif) s'explique principalement par l'entrée dans le périmètre de consolidation des entités suivantes : fonds OSEAD, OMM et CMT, consécutivement à l'opération d'acquisition de la branche d'activité marocaine.

Les "actifs non courants" augmentent de +189,6 M€ au 31 décembre 2020 et se composent principalement après exercice d'allocation du prix d'acquisition :

Du goodwill de 21,8 M€, provenant de la consolidation de la branche d'activité marocaine, la prise de participation à hauteur 100 % dans le fonds OSEAD qui détient indirectement 37,04% dans CMT ;

Des titres miniers, de 161,9 M€, provenant principalement de la valorisation à la juste valeur des titres miniers détenus par la filiale CMT ;

De 24,5 M€ d'immobilisations corporelles provenant principalement de l'entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe de CMT, et ;

De l'annulation des titres OSEAD Fund par le mécanisme de consolidation par intégration globale qui au 31 décembre 2019 étaient valorisés en juste valeur selon IFRS 9, soit une diminution de -18,5 M€ des immobilisations financières.

Les" actifs courants" augmentent de +25,0 M€ et se composent principalement de l'entrée dans le périmètre de la société CMT :

Stocks pour 6,5 M€ composé des stocks de CMT de 4,4 M€, des stocks de AMG Pérou pour 0,7 M€ et de 1,4 M€ de stocks provenant d'AMG Guyane ;

Créances et autres créances pour 15,8 M€, composées principalement de CMT pour un montant de 12,9 M€.

Trésorerie et trésorerie équivalente pour 14,3 M€.

Passif (en '000€) Notes 31/12/2020 31/12/2019 Capitaux propres (part du Groupe) 6.6 10 093 25 386 Capital 137 104 191 946 Primes 0 0 Réserves et résultat consolidés (127 011) (166 560) Intérêts ne conférant pas le contrôle 6.6 119 785 (127) Passifs non courants 109 743 10 852 Provisions 6.7 15 997 6 561 Emprunts dettes financières à plus d'un an 6.8 56 013 656 Impôts différés 6.10 33 412 2 135 Autres passifs non courants 4 321 1 500 Passifs courants 68 763 57 672 Provisions 6.7 2 196 1 584 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 6.8 40 779 36 540 Dettes commerciales et autres dettes 6.9 25 787 19 548 Passifs liés à des actifs destinés à la vente 0 0 Total du passif et des capitaux propres 308 384 93 783

L'évolution du bilan (actif) s'explique principalement par l'entrée dans le périmètre de consolidation des entités suivantes : fonds OSEAD, OMM et de CMT, consécutivement à l'opération d'acquisition de la branche d'activité marocaine.

Les réserves consolidées du groupe augmentent de 39,6 M€ :

-22,1 M€ (perte) de résultat net part du groupe ;

-1,8 M€ d'écart de conversion ;

+8,9 M€ de reprise de moins-value sur la réalisation des titres autodétenus et présentés au travers des réserves consolidées du Groupe ;

+ 54,8 M€ suite à la réduction de capital par apurement des pertes pour le même montant. À l'issue de l'opération, le capital social se monte à 137,1 M€ ;

+119,8 M€ d'intérêts minoritaires ne conférant pas le contrôle dans le cadre du Regroupement d'Entreprises – IFRS 3, et relatif à la prise de contrôle du fonds OSEAD détenant directement 100% d'OSEAD Mining Maroc, détenant elle-même 37,04% de CMT ;

Les "passifs" augmentent principalement par l'entrée dans le périmètre de consolidation des passifs de CMT, et l'augmentation de l'endettement financier du Groupe suite à l'opération de financement de l'acquisition de 100% du fonds OSEAD ayant permis la prise de contrôle indirecte de CMT.

Les passifs non courants se composent de :

Provisions pour 16,0 M€, comprenant principalement 9,5 M€ de provision pour réhabilitation des sites industriels et de 5,3 M€ de provision pour obligation sociale au titre d'assurance maladie obligatoire ;

Emprunts et dettes financières comprenant principalement le financement de l'acquisition du fonds OSEAD et parties liées pour 24,6 M€, de la dette liée au financement du fonds OSEAD pour 17,0 M€ et de la part à plus d'un an des financements de CMT pour 12,0 M€.

Les impôts différés se composent principalement de l'impôt différé passif (-33,4 M€), calculé sur la juste valeur des titres miniers CMT.

Les passifs courants se composent de :

Provisions pour litige pour un montant de 2,2 M€ ;

Emprunts et dettes financières, comprenant principalement les dettes financières envers les actionnaires et parties liées (TNRF, SAIL, G2M) pour un montant de 30,6 M€, de la partie à moins d'un an des dettes financières de CMT et du fonds OSEAD pour 9,2 M€ ;

Dettes commerciales et sociales pour 25,8 M€, composées de dettes commerciales pour 22,2 M€, de dettes sociales pour 5,6 M€, de dettes fiscales pour 1,6 M€ ;

Perspectives 2021

Depuis le début 2021, les activités au Pérou sont stables et en ligne avec les attentes du Groupe, permettant d'envisager un résultat opérationnel positif. La pandémie de la Covid-19 reste un élément pouvant impacter les opérations et la profitabilité des entités du Groupe.

Les perspectives de production de la Guyane française et de son unité de production de "Dieu Merci" sont en ligne avec les attentes du Groupe. L'unité devrait atteindre une production d'or sur l'ensemble de l'année 2021 d'environ 300 kg.

En ce qui concerne CMT, les prévisions pour l'exercice 2021 sont proches des performances réalisées en 2020.

En résumé, les perspectives envisagées par le Groupe pour l'exercice 2021 sont les suivantes :

Une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé par l'intégration de l'activité de CMT sur une base de 12 mois ;

Une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé par l'activité réalisée par l'unité de "Dieu Merci" ;

Une augmentation, dans une moindre mesure, de l'activité d'AMG Pérou ;

Un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du Groupe à périmètre constant, c'est-à-dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT.

*** Fin de communication financière auditée ***

Évolution du Groupe 31 décembre 2017 – 31 décembre 2020 – informations économiques (non auditées)

Tableaux d'évolution du Groupe de 2017 à 2020 - Ces tableaux sont une présentation condensée de l'évolution économique qui déroge aux normes en partie aux normes de présentation IFRS.

Ces informations ne sont pas couvertes par l'audit des comptes des Commissaires aux Comptes du Groupe et n'ont donc pas été revues par ces derniers.

Compte de résultat - En '000€ AMG

31-12-2020 AMG

31-12-2019 AUPLATA

31-12-2018 AUPLATA

31-12-2017 variation sur 36 mois Commentaires Chiffre d'affaires 49 203 18 832 1 284 4 973 44 230 La variation s'explique par l'intégration des entités AMG Pérou, de CMT et de la mise en production de l'unité de "Dieu Merci" Achats et services (25 611) (15 364) (7 197) (10 562) (15 049) L'évolution des achats provient de l'intégration des entités AMG Pérou et CMT. Charges de personnel (14 534) (8 168) (886) (191) (14 343) L'augmentation s'explique par l'intégration de AMG Pérou et de CMT et de l'augmentation des effectifs d'AMG Guyane dans le cadre de la production réalisée de l'usine de Dieu Merci. Le Groupe emploi 749 collaborateurs, majoritairement issus des populations locales. Impôts et taxes (423) (306) (21) (354) (69) n.a Variation nette des amort et provisions (13 660) (5 281) (3 823) (2 013) (11 647) L'évolution provient de l'augmentation des actifs productifs dont les titres et actifs miniers sont amortis au gré des productions réalisées. Autres produits et charges d'exploitation 1 257 6 449 (682) (374) 1 631 n.a Résultat opérationnel courant (3 769) (3 838) (11 324) (8 521) 4 752 REBITDA (Résultat courant avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) 9 892 1 443 (7 501) (6 508) 16 400 Le REBITDA présente une evolution significative, celui-ci est pour la seconde année positif, et présente une évolution de + 16,4 M€ sur la période 2017 - 2020. Résultat net (17 528) (10 051) (19 133) (11 401) (6 127) Actifs - En '000€ AMG

31-12-2020 AMG

31-12-2019 AUPLATA

31-12-2018 AUPLATA

31-12-2017 variation sur 36 mois Commentaires Actifs non courants 271 811 82 169 57 954 35 976 235 835 L'augmentation se compose de la valorisation des acifs miniers acquis mais également des actifs opérationnels. Le Groupe continue sa politique d'acquisition et de valorisation des actifs miniers. Actifs courants 36 573 11 613 3 438 11 252 25 321 Les actifs courant sont liées à l'évolution des activités. Actifs destinés à la vente 0 0 8 606 8 606 (8 606) Reclassement des titres miniers détenus par Amrina en actifs non courants Total Actif 308 384 93 783 69 998 55 834 252 550 Le groupe AMG de par sa stratégie de croissance initiée depuis le second semestre 2018 et sa reprise par les actionnaires TNRF et SAS, a multiplié 5,5 la valeur des actifs non courants, nécessaires à la production de futurs cash-flow. Passifs - En '000€ AMG

31-12-2020 AMG

31-12-2019 AUPLATA

31-12-2018 AUPLATA

31-12-2017 variation sur 36 mois Commentaires Fonds propres 10 093 25 386 46 591 31 196 (21 103) Les fonds propres au 31décembre 2019 sont réduits d'un montant de 15,2 M€ par suite des pertes dont une majeure partie liée à la mise ne production du site de Dieu Merci. Intérêts minoritaires 119 785 (127) (123) (116) 119 901 Les intérêts miniritaires sont liés à l'évolution du périmètre de consolidation et à la valorisation des actifs noubellement consolidés. Passifs non courants 109 743 10 852 7 386 9 995 99 748 Les passifs évoluent en fonction du prérimètre de consolidation, les dettes financières et les provisions pour réhabilitions évoluent en conséquence. Passifs courants 68 763 57 672 16 144 14 759 54 004 L'augmentation s'explique principalement par les avances et prêts octoyés par les actionnaires et références et parties liées, les dettes commerciales et sociales évoluent également en rapport avec le périmètre et la taille du Groupe. Total Passif 308 384 93 783 69 998 55 834 252 550

Évolution du périmètre

Sociétés Société mère Activité % de contrôle % d'intérêt Méthode 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 AMG - Auplata Mining Groupe Consolidante Opérationnelle Top 99,78% 100,00% IG IG AMG PEROU Opérationnelle 100% 100% 99,78% 100% IG IG SMYD Détention d'actifs miniers 100% 100% 99,78% 100% IG IG ARMINA Détention d'actifs miniers 100% 100% 99,78% 100% IG IG OMCI Détention d'actifs miniers 50% 50% 49,89% 50% MEE MEE VERDAL REFORESTAGE Réhabilitation 66% 66% 65,86% 66% IG IG TNRF HOLDING Holding 100% 100% 99,78% 100% IG IG GPMI Holding 100% 100% 99,78% 100% IG IG BREXIA INTERNATIONAL Holding 100% 100% 99,78% 100% IG IG OSEAD Holding 100% 99,78% IG OMM Holding 100% 99,78% IG CMT Opérationnelle 100% 36,96% IG

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining. Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZlrk8lmlmebmm1vk8ZlZ2FsmWmSyJGaa2PJmJVok5uYa2xklWxil5rKZm9qmGpp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69353-amg-cp-comptes-consolides-2020-24052021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews