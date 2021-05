Auplata Mining Group - Amg : Création de la filiale AMG Congo - Résultats du premier trimestre en forte hausse

CRÉATION DE LA FILIALE AMG RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Auplata Mining Group est heureux d'annoncer la prochaine création de sa filiale AMG Congo qui aura pour objet d'opérer et de développer des actifs miniers dans ce pays connu pour la richesse de son sous-sol.

RÉSULTATS DU 1er TRIMESTRE EN FORTE HAUSSE

Auplata Mining Group fait également part des résultats provisoires du premier trimestre 2021 en forte hausse vis-à-vis de l'exercice précédent (Rapport Financier Semestriel 2020). Une année de référence se dessine pour AMG qui devrait afficher un flux de trésorerie opérationnel excédentaire sur l'ensemble de ses filiales.

GUYANE FRANÇAISE Chiffres d'affaires (en €) 3 792 000 Résultat Opérationnel (en €) 750 000 Résultat Net (en €) 409 000

PÉROU Chiffres d'affaires (en €) 3 034 000 Résultat Opérationnel (en €) 241 000 Résultat Net (en €) - 266 000

MAROC Chiffres d'affaires (en €) 5 715 000 Résultat Opérationnel (en €) 2 645 000 Résultat Net (en €) 1 385 000

AMG GROUPE CONSOLIDÉ Chiffres d'affaires (en €) 12 542 000 Résultat Opérationnel (en €) 3 636 000 Résultat Net (en €) 1 528 000

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining. Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

