Auplata Mining Group - Amg : Point de situation mensuel sur la production du mois de mai 2021

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), réalise un point de situation sur la production du mois de mai 2021 de l'usine de Dieu Merci en Guyane française, de l'usine Ana Maria au Pérou et de la mine de Tighza au Maroc.

GUYANE FRANCAISE

Mai 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 7 262 27 525 Or produit avant affinage (en grammes) 30 874 156 303 Titrage d'Or fin estimé (en pourcentage) 94,5% 93,4%

PEROU

Mai 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 9 471 39 597 Concentré de Zinc (en tonnes) 760 3 440 Concentré de Plomb (en tonnes) 44 1 576 Concentré de Cuivre (en tonnes) 382 405

MAROC

Mai 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 21 000 106 540 Concentré de Zinc (en tonnes) 185 1 000 Concentré de Plomb (en tonnes) 1 265 6 715

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGecaMaYl5iXnJpxZcaaapdpbmllk2iWm2bKnJNxlMucnJyUm2dmm8aYZm9qm2pm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69650-amg-cp-production-mai-2021-11062021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews