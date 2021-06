Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) publie les résultats des votes des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021.

L'Assemblée Générale des actionnaires d'AMG s'est tenue à huis clos, sous la présidence de Mr. Luc Gérard, hors la présence physique des actionnaires.

Compte tenu de la pandémie de la Covid-19 et de l'impossibilité de pouvoir tenir une assemblée générale avec la présence physique des actionnaires, les actionnaires qui en ont fait la demande selon les modalités communiquées ont pu participer à l'audioconférence en direct.

À l'exception de la 20ème résolution, pour laquelle le Conseil d'administration recommandait de voter contre, toutes les résolutions ont été adoptées.

Sur la base des bulletins de votes reçus et des pouvoirs donnés au Président, 149 635 090 actions ont été enregistrées sur un total de 285 041 831 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 52,50 % pour l'ensemble des résolutions.

Le résultat du scrutin global et du scrutin par résolution, ainsi que l'enregistrement de l'audioconférence sont disponibles sur le site internet de la Société, www.auplatamininggroup.com, rubrique Investisseurs/Documents/2021/Assemblées générales.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes annuels sociaux 2020 ;

les comptes annuels consolidés 2020 ;

l'affectation du résultat de l'exercice 2020 ;

le renouvellement du mandat de la société RSM en qualité de co-commissaire aux comptes de la société ;

le programme de rachat d'actions ;

une réduction des pertes antérieures telles qu'elles apparaissent au compte "report à nouveau" dans les comptes approuvés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, après affectation, qui s'élèvent à 21 079 358,54 €, par imputation sur le compte "Primes" qui est ainsi ramené 136 967 145,2505 € à 115 887 786,7105 € ;

toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Conseil d'administration.

Les réponses aux questions écrites posées par les actionnaires ont été mises en ligne sur le site de la société préalablement à la tenue de ladite assemblée.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

