Auplata : fin d'autorisation d'exploitation pour 'Dieu-Merci'

Auplata Mining Group (AMG) annonce aujourd'hui qu'à la suite d'une décision du Tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021, le site 'Dieu-Merci' ne bénéficie désormais plus d'autorisation d'exploiter.



Deux choix s'ouvraient alors à AMG: soit déposer un nouveau dossier d'autorisation d'exploitation, soit décider la cessation des activités sur ce site.



Le groupe fait savoir qu'il a décidé de régulariser sa situation administrative en déposant un nouveau dossier de demande d'autorisation.



'AMG et ses équipes ont d'ores et déjà mobilisé l'ensemble des moyens nécessaires afin d'obtenir dans les meilleurs délais la levée des conditions suspensives à la reprise de l'activité du site de 'Dieu-Merci'', annonce le groupe.



