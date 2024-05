AMG récupère 100% du projet aurifère Dorlin en Guyane française 

Auplata Mining Group (AMG) est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. Le groupe est actuellement présente en Guyane française, au Pérou et au Maroc (CMT). Auplata Mining Group - AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques. Auplata Mining Group - AMG produit aujourd'hui du Zinc, du Plomb, de l'Argent, de l'Or et du Cuivre.

Secteur Sociétés minières intégrées