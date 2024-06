AUQ Gold Mining Inc. est une société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La société possède les propriétés de lithium du Lac Bruce, situées à proximité des indices de lithium Mia Li-1 et Mia Li-2 dans la région de la Baie James, dans le nord du Québec. Le bloc Ouest de la Société comprend 61 claims couvrant environ 3 150 hectares (31,5 km2). Le bloc central comprend 46 claims couvrant environ 2 380 hectares (23,8 km2). Le bloc Est comprend 26 titres miniers couvrant environ 1 340 hectares (13,40 km2). La société exploite également le projet aurifère Partridge, qui est situé dans la région de l'Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, à environ 25 km au nord-nord-ouest de la ville de La Sarre et à 720 km au nord-ouest de Montréal. Le projet est situé à l'est du complexe volcanique Normetal, bien connu pour ses gisements de SMV, ses gisements d'or filonien orogénique et ses gisements de métaux de base de type porphyrique.

Secteur Or