Aura Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société exploite une plateforme, qui se concentre sur l'oncologie oculaire et urologique. Sa plateforme permet de cibler une série de tumeurs solides à l'aide de particules pseudo-virales (VLP) qui peuvent être conjuguées à des médicaments ou chargées d'acides nucléiques pour créer des conjugués médicamenteux pseudo-viraux (VDC). La plateforme VDC de la société propose une gamme de produits thérapeutiques ciblés en oncologie. Elle s'est engagée dans le développement de l'AU-011 pour le traitement des maladies de stade précoce, qui comprennent les petits mélanomes et les lésions indéterminées. Son produit candidat, AU-011, consiste en un VLP dérivé du virus du papillome humain (VPH) conjugué à des milliers de molécules activées par laser infrarouge. Le VDC empêche la conjugaison d'interférer avec la liaison tumorale, ce qui lui permet d'être sélectif vis-à-vis des HSPG spécifiquement modifiés sur les cellules tumorales, mais pas vis-à-vis des cellules normales. En outre, la société développe AU-011 pour le traitement du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale