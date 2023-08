Aura Minerals Inc. est une société spécialisée dans l'or et le cuivre. La société se concentre sur l'exploitation et le développement de projets d'or et de métaux de base dans les Amériques. Les propriétés minières de la société comprennent la mine Ernesto/Pau-a-Pique, la mine San Andres et la mine Aranzazu. Son projet en construction est le projet Almas. Ses autres projets sont le projet Matupa, le projet Borborema, la mine d'or Sao Francisco, le projet d'or Tolda Fria et le projet Serra da Estrela. Le projet Ernesto/Pau-a-Pique (EPP) est situé dans le Mato Grosso au Brésil, à environ 450 kilomètres à l'ouest de Cuiaba. La mine San Andres est une mine d'or à ciel ouvert à lixiviation en tas située dans les hautes terres de l'ouest du Honduras. La mine Aranzazu est une mine de cuivre souterraine située dans la municipalité de Concepcion del Oro, dans l'État de Zacatecas, au Mexique. Le projet Almas est un projet aurifère situé dans l'État de Tocantins, au Brésil. Le projet Matupa est un projet aurifère situé dans la partie nord du Mato Grosso, au Brésil.

Secteur Or