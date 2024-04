Aura Renewable Acquisitions PLC - société d'acquisition d'entreprises opérant dans le secteur des énergies renouvelables - déclare qu'en 2023, elle a évalué des cibles d'acquisition potentielles au Royaume-Uni et à l'étranger tout en maintenant des liens étroits avec des apporteurs d'affaires potentiels. "Nous avons maintenu un pipeline de cibles potentiellement importantes et avons eu des discussions préliminaires et encourageantes avec un certain nombre d'entreprises dans un éventail de secteurs et de juridictions", déclare la société.

En ce qui concerne l'avenir, le président John Croft déclare : "Les premiers signes de réduction des taux d'intérêt sur fond de baisse des chiffres de l'inflation devraient avoir un impact positif sur les marchés. Nous restons convaincus que le secteur des énergies renouvelables offrira d'excellentes opportunités de croissance organique et par acquisition, et nous nous engageons à faire en sorte que l'entreprise et ses parties prenantes aient la possibilité de profiter de ces opportunités."

Cours actuel de l'action : 5,55 pence par action

Evolution sur 12 mois : +11%.

