Aura Systems, Inc. fournit la technologie pour les moteurs électriques et les générateurs à induction à flux axial. La société propose des solutions de moteurs à induction à flux axial et d'énergie mobile, connues sous le nom d'AuraGen pour les applications commerciales et industrielles et de VIPER pour les applications militaires. Le modèle d'entreprise de la société se compose de deux éléments : les ventes et le marketing, la conception et l'ingénierie. En Amérique du Nord, la société se concentre principalement sur les applications d'énergie mobile exportable, les applications de moteurs pour véhicules électriques, les applications militaires américaines et les applications de moteurs industriels/commerciaux ainsi que les applications d'énergie mobile. La deuxième composante de son modèle d'entreprise est axée sur la conception de nouveaux produits et le soutien technique aux activités de vente. Le soutien technique consiste en l'introduction de nouveaux niveaux de puissance optimisés pour les moteurs électriques et de nouvelles caractéristiques pour sa solution AuraGen/VIPER, telles que des solutions de puissance/couple plus élevées et différentes tensions d'entrée et de sortie (versions d'entrée et de sortie CC et CA).

Secteur Equipements et composants électriques