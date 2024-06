L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 821 -44 et suivants du Code de commerce et de l'ordon nance n°2023- 1142 du 6 décembre 2023, décide de nommer le cabinet Groupe Y en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. ».

Disclaimer

Aurea SA published this content on 25 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 June 2024 08:25:29 UTC.