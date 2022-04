AUREA : Résultats annuels 2021 en forte amélioration avec un bénéfice net part du Groupe de 11,2 M

Résultats annuels 2021 en forte amélioration avec un bénéfice net part du Groupe de 11,2 M€

Activité en hausse de 52%

EBE 1 multiplié par plus de 3 à 19,6 M€

multiplié par plus de 3 à 19,6 M€ Résultat opérationnel courant de 9,9 M€

Capacité d’autofinancement à 21,0 M€

Proposition de dividende : 0,15 € par action





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31/12/2021, arrêtés lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 21 avril 2022, et audités par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier annuel 2021 sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les prochains jours. Il pourra être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros 2021 2020 VAR Chiffre d’affaires consolidé 219,3 144,5 +52% Excédent Brut d’Exploitation 19,6 5,8 X3,4 Résultat opérationnel courant 9,9 (3,1) N/A Résultat opérationnel 14,0 (4,7) N/A Résultat net part du Groupe 11,2 (4,6) N/A

Fort rebond de l’activité

En 2021, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 219,3 M€ en augmentation de 52% (+50% en organique) par rapport à l’exercice précédent. Après une année 2020 difficile, marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, et malgré l’apparition de variants durant l’exercice 2021, le Groupe AUREA a renoué avec un niveau de chiffre d’affaires supérieur de 19% à celui de l’exercice 2019. Cette évolution résulte principalement, d’un fort rebond de la demande des industriels, notamment du secteur automobile, et de la forte augmentation des cours des matières premières tels que l’aluminium, le cuivre, le cadmium ou le pétrole.

Dans la continuité du premier semestre 2021, le Pôle Métaux & Alliages (+58% à périmètre comparable) a enregistré une hausse marquée de son chiffre d’affaires au deuxième semestre par rapport à la période comparable de 2020 qui avait bénéficié d’un fort regain d’activité sur les 4 derniers mois de l’exercice. Cette tendance a concerné toutes les activités d’aluminium et de cuivre, qui ont poursuivi leurs diversifications en termes de production et de clientèles, et accru leur présence à l’export.

Le Pôle Produits dérivés du Pétrole (+44% à périmètre comparable) particulièrement affecté en 2020 par la crise de la Covid-19 et par des cours du pétrole déprimés, a opéré un très net redressement en 2021 grâce à la forte progression des cours durant cet exercice et à la poursuite du développement de la collecte d’huiles moteur usagées. Les activités dans le traitement des eaux polluées et des déchets pétroliers, comme dans le PVC, ont également bénéficié d’une conjoncture très porteuse.

Le Pôle Caoutchouc & Développements (+27%), a été particulièrement dynamisé par la performance de ROLL-GOM dans le traitement des pneus usagés, tandis que le traitement des déchets mercuriels et la collecte de déchets dans les garages, opérés respectivement par META REGENERATION et TDA VALORISATION, poursuivent leur développement.

Le Pôle Chimie Pharma, a été constitué en 2021 à la suite de l’acquisition en février d’un site de régénération de solvants à Beautor dans l’Aisne. La reprise de cette activité s’est déroulée de façon très satisfaisante notamment au travers d’une évolution de la politique commerciale. FLAUREA CHEMICALS, l’autre filiale de ce pôle a bénéficié d’une forte demande pour ses productions de poudre de cadmium et de chlorure de zinc, cependant temporairement freinée par des difficultés liées à la disponibilité de l’outil industriel ou du personnel.

Bénéfice annuel à un niveau inédit depuis une décennie

Bien que la crise de la Covid-19 ait perduré en 2021 avec des variants qui ont perturbé les organisations, le Groupe AUREA a retrouvé des niveaux de marge satisfaisants grâce à une bonne maîtrise des coûts de production. Ainsi, l’excédent brut d’exploitation de 19,6 M€ a été multiplié par plus de 3 en 2021 par rapport à l’exercice précédent, et le résultat opérationnel courant s’élève à 9,9 M€, en amélioration de 12,9 M€.

Par ailleurs, le Groupe a dégagé un résultat opérationnel non courant positif de 4,1 M€ provenant principalement de la réévaluation à la juste valeur des actifs fonciers et industriels de l’usine de régénération de solvants acquise en février 2021, désormais exploitée par la filiale SARGON. Le résultat opérationnel est ainsi bénéficiaire à hauteur de 14,0 M€, à comparer avec une perte opérationnelle de 4,7 M€ pour l’exercice précédent.

À 0,5 M€, le coût de l’endettement financier net a diminué de 0,3 M€ en 2021 par rapport à 2020.

En tenant compte d’une charge nette d’impôt consolidée de 2,3 M€, le résultat net part du Groupe est bénéficiaire de 11,2 M€ pour l’exercice 2021, à comparer avec une perte nette part du Groupe de 4,6 M€ en 2020.

Situation financière au 31 décembre 2021

Les performances opérationnelles du Groupe en 2021 permettent de dégager une capacité d’autofinancement positive à 21,0 M€ et un flux net de trésorerie lié à l’activité de 11,7 M€ .

Au 31 décembre 2021, AUREA présente une situation financière très solide caractérisée par :

des capitaux propres de 66,3 M€ en augmentation de 11,0 M€ par rapport au 31 décembre 2020 ;

un endettement financier net de 14,7 M€ en baisse de 1,5 M€ incluant : une dette financière brute de 53,9 2 M€, dont 11,5 M€ à moins d’un an (à comparer avec des montants respectifs de 60,6 M€ et 28,1 M€ au 31 décembre 2020). À l’issue de la première année, le Groupe a décidé d’opter pour un remboursement des Prêts Garantis par l’État (P.G.E.) souscrits en 2020 sur une durée additionnelle de 5 ans avec un différé de début d’amortissement d’une année complémentaire. La maturité de l’endettement a ainsi été augmentée et l’endettement à moins d’un an fortement diminué ; une trésorerie disponible de 39,2 M€ (dont factor).



La situation de trésorerie permet ainsi au Groupe AUREA de respecter ses engagements financiers, d’assurer le financement des investissements industriels envisagés pour ses filiales, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.



Proposition de dividende : 0,15 € par action

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 juin 2022, la distribution d’un dividende de 0,15 € par action au titre de l’exercice 2021. Les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions.

Perspectives 2022

En dépit de la poursuite des difficultés constatées au deuxième semestre 2021 dans les chaînes d’approvisionnement et sur le plan de la disponibilité du personnel, l’activité et les carnets de commandes du Groupe AUREA sont demeurés globalement bien orientés au début de l’exercice 2022. Dans un contexte inflationniste et de fortes tensions géopolitiques liées notamment au conflit russo-ukrainien, le Groupe reste prudent face au climat actuel d’incertitude et de moindre visibilité, qui pourrait avoir des incidences sur certaines de ses activités, telles que celles liées au secteur automobile. Toutefois, confiant dans ses fondamentaux et conforté financièrement, AUREA a engagé un programme très soutenu d’investissements afin d’accroître son offre de produits et services, et ainsi accélérer la croissance du Groupe au second semestre 2022.

Eligibilité d’AUREA au dispositif PEA-PME

AUREA confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions d’appréciation des critères d’éligibilité, à savoir :

moins de 5 000 salariés,

un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à

2 milliards d’euros.

Les actions AUREA peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022, le 4 mai 2022 après bourse

trimestre 2022, le 4 mai 2022 après bourse Réunion SFAF le 5 mai 2022

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

1 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant + Dotations nettes aux amortissement et provisions opérationnelles

2 Incluant les dettes locatives résultant de l’application de la norme IFRS 16 au 31/12/2021

