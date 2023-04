Aluminium : Aurea finalise l'acquisition de Real Alloy UK et de RVA

Aurea, acteur industriels européens dans la régénération des déchets, annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de 100% du capital de la société britannique Real Alloy UK (spécialisée dans le recyclage de l'aluminium) et de la société française RVA (Récupération Valorisation Aluminium, spécialisée dans le traitement des déchets issus de l'industrie de l'aluminium) après la levée des diverses conditions suspensives. Ces acquisitions ont été financées en numéraire et seront consolidées dans les comptes à compter du 14 avril 2023.



Cette opération permet à Aurea de renforcer sa position dans le secteur de l'aluminium, et notamment de développer sa présence au Royaume-Uni. L'ensemble du périmètre d'acquisition emploie près de 100 personnes et réalise en année pleine un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros.